Γιατί δεν υπάρχει νόμος για τα άρρωστα παιδιά;

Με τις ιώσεις να βρίσκονται στο απόγειό τους και να πλήττουν κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους, γιατροί και ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: γονείς εξακολουθούν να στέλνουν άρρωστα παιδιά στο σχολείο. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Γιατί, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν προχωρεί σε σαφή ρύθμιση που να προβλέπει ότι παιδιά με πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα δεν μπορούν να γίνονται δεκτά στο σχολείο; Και ταυτόχρονα, γιατί δεν υποχρεώνει τους εργοδότες να παρέχουν άδεια ή τηλεργασία στους γονείς όταν το παιδί τους νοσεί; Πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας. Η ευθύνη δεν μπορεί να επαφίεται στην ενσυναίσθηση του καθενός, απαιτούνται κανόνες και πολιτική βούληση.

ΑΓ