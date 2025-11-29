«Ζούμε όλοι στην ίδια πόλη»: Μήνυμα για ντέρμπι χωρίς έκτροπα έστειλαν διοικήσεις Απόλλωνα-ΑΕΛ και Αστυνομία

Με στόχο να αποφευχθούν οποιαδήποτε άλλα έκτροπα, ενόψει του αυριανού Λεμεσιανού ντέρμπι, οι διοικήσεις του Απόλλωνα και της ΑΕΛ έστειλαν, στην παρουσία της Αστυνομίας, το μήνυμα πως δεν τους χωρίζει τίποτα, πέραν από ένα 90λεπτο στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος του Απόλλωνα, Φάνος Κιννής, και ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων, Λευτέρης Κυριάκου, συναντήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, καλώντας όλους να χαμηλώσουν τους τόνους, με αφορμή τα προχθεσινά επεισόδια στο Σωματείο του Απόλλωνα.

Εκ μέρους και των δυο ομάδων, ο Πρόεδρος της ΑΕΛ ανέφερε ότι «οι οπαδοί μας πρέπει να καταλάβουν ότι ο αγώνας είναι για 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Ζούμε όλοι στην ίδια πόλη και οι περισσότεροι έχουμε φίλους, συγγενείς, είτε με την ΑΕΛ, είτε με τον Απόλλωνα».

Όσα καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης δεν πρέπει να ξαναγίνουν, σημείωσε και υπέδειξε ότι οι δυο διοικήσεις θέλουν «επιτέλους η πόλη μας να τελειώσει ένα ντέρμπι, όπως πρέπει να τελειώσει, για το καλό και των δυο ομάδων».

«Είμαστε δυο ομάδες ιστορικές, δυο ομάδες που η καθεμιά θέλει να πιάσει τους στόχους της. Με αυτά τα συμβάντα το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι και οι δυο ομάδες να τιμωρούνται και να μην μπορούν να φτάσουν εκεί που τους αξίζει», συμπλήρωσε και επανέλαβε την έκκληση του στον κόσμο «να φτάσει στο γήπεδο με ασφάλεια, να φωνάξει για 90 λεπτά και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του».

Από την πλευρά του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και κάλεσε τον κόσμο «σε αθλητικά πλαίσια αλλά και με ασφάλεια, να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς οποιαδήποτε παρατράγουδα».

«Η Αστυνομία έχει πει τη δική της θέση για το παιχνίδι, στην επιστολή που στάλθηκε στην ΚΟΠ, όμως από τη στιγμή που αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο αγώνας, εμείς θα είμαστε εκεί με σκοπό να παρέχουμε ασφάλεια στον κόσμο», είπε και υπέδειξε ότι «αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Αστυνομία αλλά και από άλλους παράγοντες, τους οποίους έχουμε καλέσει όπως έχουμε τη συνεργασία τους για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο παιχνίδι, το οποίο κρίνεται ως άκρως επικίνδυνο».

Λέγοντας ότι η Αστυνομία δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον οποιονδήποτε, υπογράμμισε ότι οι δυο εκπρόσωποι των ομάδων «έχουν ένα πνεύμα συνεργασίας και θέλουν να διεξαχθεί ο αγώνας σε ομαλό πλαίσιο και για αυτό ευελπιστούμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ