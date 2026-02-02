Εξαιρετική Επενδυτική Ευκαιρία: Εμπορικό Οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο

Η GoGordian Real Estate διαθέτει προς πώληση ένα εμπορικό οικόπεδο 773 τ.μ. στον Άγιο Αντώνιο, σε μία από τις πιο κεντρικές και δυναμικές περιοχές της Λευκωσίας. Πρόκειται για ένα ακίνητο με πολλαπλές επιλογές ανάπτυξης, ιδανικό για επενδυτές που αναζητούν ευελιξία, υψηλή ζήτηση και στρατηγική τοποθεσία.

Αρ. Αναφοράς: 9362

Τιμή Πώλησης: Από €1,550,000 Τώρα €1,450,000

Πολλαπλές Δυνατότητες Ανάπτυξης

Το ακίνητο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών επιλογών:

Μικτής χρήσης ανάπτυξη , με συνδυασμό γραφείων, διαμερισμάτων και καταστημάτων

, με συνδυασμό γραφείων, διαμερισμάτων και καταστημάτων O ικιστική ανάπτυξη , ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για κατοικία στο κέντρο της πόλης

, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για κατοικία στο κέντρο της πόλης Εμπορική ανάπτυξη , με γραφεία ή/και καταστήματα

, με γραφεία ή/και καταστήματα Φοιτητικές εστίες , σε περιοχή με αυξημένες ανάγκες στέγασης

, σε περιοχή με αυξημένες ανάγκες στέγασης Εκπαιδευτικό ίδρυμα, αξιοποιώντας τη στρατηγική τοποθεσία και την εύκολη πρόσβαση

Αυξημένα Πολεοδομικά Κίνητρα

Το οικόπεδο επωφελείται από αυξημένο συντελεστή δόμησης, σε σχέση με τη ζώνη ΕΖ-κ, προσφέροντας:

Μεγαλύτερο αναπτύξιμο εμβαδόν

Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της εκμετάλλευσης του ακινήτου

Ενίσχυση της συνολικής επενδυτικής απόδοσης

Τα πολεοδομικά κίνητρα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Προνομιακή Τοποθεσία στην Καρδιά της Λευκωσίας

Η τοποθεσία του ακινήτου αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά του:

Απόσταση με τα πόδια από το κέντρο της πόλης , τη Λεωφόρο Μακαρίου και την οδό Λήδρας

, τη Λεωφόρο Μακαρίου και την οδό Λήδρας Γειτνίαση με σχολεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρηματικά γραφεία και ιατρικές κλινικές

Περιοχή με έντονη εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα

Η κεντρική τοποθεσία του οικοπέδου εξασφαλίζει υψηλή προβολή, προσβασιμότητα και διαχρονική αξία.

Με στρατηγική τοποθεσία, αυξημένους συντελεστές δόμησης και πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, το εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί μια επένδυση υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η GoGordian Real Estate συνεχίζει να προσφέρει ακίνητα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και δημιουργούν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.