Σε αναμονή για πλήρες άνοιγμα της Ράφα οι Παλαιστίνιοι – Πρώτες διελεύσεις μετά από δύο χρόνια

Οι Παλαιστίνιοι περίμεναν τη Δευτέρα την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.

To Iσραήλ επέτρεψε το άνοιγμα σχεδόν δύο χρόνια αφότου κατέλαβε τον έλεγχο της βασικής πύλης κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς.

Το μερικό άνοιγμα έγινε την Κυριακή σε μια αυστηρά περιορισμένη πιλοτική φάση, μετά από μήνες εκκλήσεων από ομάδες βοήθειας.

Ο ισραηλινός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε ότι περίπου 150 άτομα αναμενόταν να αναχωρήσουν από τη Γάζα για την Αίγυπτο τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων 50 ασθενών. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι περίπου 50 άτομα αναμενόταν επίσης να εισέλθουν στην περιοχή.

Μεταδόθηκε ότι το πέρασμα θα είναι ανοιχτό για περίπου έξι ώρες καθημερινά.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου την Κυριακή έδειχναν ασθενοφόρα σε ουρά στην αιγυπτιακή πλευρά να προετοιμάζονται να παραλάβουν ασθενείς.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, δήλωσε ότι περίπου 200 ασθενείς περίμεναν άδεια να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η Ράφα θεωρείται βασικό σημείο εισόδου για βοήθεια στη Γάζα, όπου οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν άθλιες μετά από δύο χρόνια πολέμου, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Το πέρασμα έχει κλείσει από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο του τον Μάιο του 2024 κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς, εκτός από ένα σύντομο και περιορισμένο άνοιγμα στις αρχές του 2025.

Το κρατικό πρακτορείο Cairo News ανέφερε ότι η αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος θα παρέμενε ανοιχτή «όλο το εικοσιτετράωρο» και ότι τα αιγυπτιακά νοσοκομεία ήταν έτοιμα να δεχτούν ασθενείς που προέρχονται από τη Γάζα.

Οι ηγέτες της Αιγύπτου και της Ιορδανίας εν τω μεταξύ επανέλαβαν την αντίθεσή τους σε οποιεσδήποτε προσπάθειες εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως συνδέσει το άνοιγμα της Ράφα με την επιστροφή της σορού του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα. Η σορός του ανακτήθηκε και θάφτηκε την περασμένη εβδομάδα, ωθώντας το Ισραήλ να ανακοινώσει το σταδιακό άνοιγμα.

Η βία συνεχίστηκε πριν από το άνοιγμα, με την πολιτική άμυνα της Γάζας να αναφέρει τουλάχιστον 32 νεκρούς σε ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ανταπέδωσε αφού μαχητές βγήκαν από μια σήραγγα στη Ράφα.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης την Κυριακή ότι τερματίζει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Γάζα, αφού η φιλανθρωπική οργάνωση αρνήθηκε να παράσχει μια λίστα με το Παλαιστινιακό προσωπικό της, μια απαίτηση που οι MSF ανέφεραν ότι θα έθετε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους.

Η Ράφα βρίσκεται στα νότια σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και είναι η μόνη διέλευση από και προς την περιοχή που δεν περνάει από το Ισραήλ.

Βρίσκεται σε μια περιοχή που κατέχουν οι ισραηλινές δυνάμεις μετά την αποχώρησή τους πίσω από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας, ενώ το υπόλοιπο παραμένει υπό την κυριαρχία της Χαμάς.

