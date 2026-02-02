Σε εξέλιξη η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου από την Αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος από την Αστυνομία Κύπρου, σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος.

Όπως ανέφερε ο κ. Βύρωνος, η Αστυνομία «αξιολογεί όλες τις πληροφορίες», διευκρινίζοντας ότι συνεχίζεται η αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας, και συγκεκριμένα της συζύγου του, στην Πάφο.

Παράλληλα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ θα εξεταστούν, μέσω λήψης κατάθεσης, και νέοι ισχυρισμοί κατά του Δημάρχου για το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων, οι οποίοι είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει την επίσημη απάντηση της Αστυνομίας, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του, δηλαδή κατά πόσο στοιχειοθετείται ή όχι η υπόθεση του ξυλοδαρμού. Σε περίπτωση που η Αστυνομία απαντήσει ότι προκύπτει ζήτημα σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία, ως νομικό σύμβουλο της Κυβέρνησης, για να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί ο κ. Φαίδωνος σε αργία.

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η Αστυνομία κρίνει ότι δεν υπάρχει θέμα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα ζητήσει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία και ούτε θα προχωρήσει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αργίας, όπως επεσήμανε.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, ανέφερε ότι το άρθρο 113 του Περί Δήμων Νόμου του 2022, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024, καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε αργία Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος. Όπως εξήγησε, μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι η έναρξη διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία επιβεβαίωσε την παραλαβή επιστολής από τη σύζυγο του Δημάρχου Πάφου, με την οποία ζητά τη διακοπή των ερευνών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πάφου, σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χαιρέτισε τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης έρευνας σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση κακοποίησης γυναίκας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ονόματός του. Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα για κάθαρση, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε δημόσια τοποθέτησή του έκανε λόγο για «ανηλεή πόλεμο» εναντίον του από «συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος», αναφερόμενος σε «απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος».

Στο μεταξύ, για σήμερα στις 18:00 έχει οριστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, με αντικείμενο την εξέταση διαφόρων εκκρεμούντων ζητημάτων. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνεδρίαση της ολομέλειας είχε ακυρωθεί και επαναπρογραμματίστηκε για σήμερα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε νέα ακύρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ