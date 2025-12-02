Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέο θύμα της ασφάλτου ο Χριστάκης Βρυώνης από την Πάφο - Παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Χριστάκης Βρυώνης, 70 ετών από την Πάφο, είναι το νέο θύμα της ασφάλτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 5 χθες το απόγευμα, ενώ 48χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Αγ. Αναργύρων στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε και τραυμάτισε τον πεζό Χριστάκη Βρυώνη, 70 ετών από την Πάφο.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 48χρονος οδηγός συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για την εξακρίβωση των αιτίων πρόκλησης του τροχαίου.

