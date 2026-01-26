Γάζα: Πίσω στο Ισραήλ η σορός του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Το τραγικό κεφάλαιο των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα έκλεισε σήμερα με την ανεύρεση και την επιστροφή στο Ισραήλ της σορού του Ραν Γκουαϊλί, του τελευταίου ομήρου της Χαμάς. Την εξέλιξη χαιρέτισε πρώτος ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, κάνοντας λόγο για «μια επώδυνη στιγμή ολοκλήρωσης, που υπογραμμίζει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του κράτους να μην αφήνει κανέναν πίσω». Είπε ακόμα ότι «η επιστροφή του Ραν αποτελεί ηθικό χρέος απέναντι σε όσους στάθηκαν στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της χώρας».

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) ανακοίνωσε επισήμως ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης η οικογένεια Γκουαϊλί ενημερώθηκε πως ο αγαπημένος τους επιστράφηκε για ταφή.

Ο Ραν Γκουαϊλί κρατείτο στη Γάζα επί 843 ημέρες, ενώ με την επιστροφή του θεωρείται ότι όλες οι υποθέσεις ομήρων έχουν πλέον κλείσει.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση, υπενθυμίζοντας ότι το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, παρά τον τραυματισμό του από ατύχημα, ο Ραν φόρεσε τη στολή του και έσπευσε να πολεμήσει στο κιμπούτς Αλουμίμ, όπου έμεινε γνωστός ως «ο υπερασπιστής του Αλουμίμ». Σκοτώθηκε σε ηλικία 24 ετών, αφήνοντας πίσω γονείς, αδέλφια και μια οικογένεια σε πένθος, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ