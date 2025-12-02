Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τμήμα Φυλακών: Έξτρα επίσκεψη θα δοθεί σε κρατούμενους ενόψει Χριστουγεννιάτικων εορτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι επισκέψεις θα επιτραπούν επίσης κατά την Παραμονή Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα, στις 26 Δεκεμβρίου,τη Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια

Μια επιπρόσθετη επίσκεψη από στενούς συγγενείς (πατέρα, μητέρα, σύζυγο, υιό, θυγατέρα, αδελφό, αδελφή, παππού, γιαγιά), θα επιτραπεί στους κρατούμενους, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, νοουμένου ότι θα έχει διευθετηθεί από προηγουμένως σύμφωνα με το εκδιδόμενο πρόγραμμα επισκέψεων αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών.

Όπως σημειώνεται, οι επισκέψεις θα επιτραπούν κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:  Παραμονή Χριστουγέννων 24.12.2025, Χριστούγεννα 25.12.2025, επομένη των Χριστουγέννων 26.12.2025, Πρωτοχρονιά 01.Ο1.2026, Θεοφάνια 06.01.2026

Οι ώρες επισκέψεων είναι 08:00 - 13:00 και η διάρκεια επίσκεψης 30 λεπτά. Για σκοπούς πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φυλακών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα προφερθούν δώρα στα παιδιά, εγγόνια και άλλα παιδιά της οικογένειας των κρατουμένων ηλικίας μέχρι 16 ετών.

Προσθέτει ότι για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διευθέτηση της επίσκεψης, οι επισκέπτες να επικοινωνούν τηλεφωνικώς για διευθέτηση της ημέρας και ώρας επίσκεψης στα τηλ. 22406257, 22406258.

Κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες δεν θα γίνεται παραλαβή ρουχισμού για κανένα κρατούμενο, εκτός τις περιπτώσεις των νεοεισερχομένων, αναφέρεται.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΦυλακισμένοιΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα