Ευαγγέλου (Υφ. Πρόνοιας): Τι θέτει ως προτεραιότητα για την κοινωνική πολιτική ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

Για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στην Κοινωνική Πολιτική μίλησε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, βρισκόμενη στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ, αλλά και για να λάβει μέρος σε εκδηλώσεις στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ατόμων με Αναπηρία.

«Από την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, η Κύπρος θα αποτελεί την κινητήρια δύναμη των συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο της ΕΕ», δήλωσε η Ευαγγέλου, επισημαίνοντας πως κύριος άξονας για την Κύπρο είναι «η υπόσχεση για ουσιαστική ενσωμάτωση και ένα καλύτερο αύριο για όλους. Η Κύπρος έχει θέσει βασική προτεραιότητα την εγγύηση για το καλύτερο μέλλον των παιδιών και την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Επιπρόσθετα, «η τρίτη περιοχή στην οποία θα εστιάσουμε είναι η μακροχρόνια φροντίδα και η ενεργός γήρανση. Προωθούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των δημογραφικών προκλήσεων. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εργασίας μας», επισήμανε η Υφυπουργός.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, η Ευαγγέλου δήλωσε σχετικά: «Θέτουμε στόχο τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, κι αυτό είναι προτεραιότητά μας και σε εθνικό επίπεδο. Γι’ αυτό προωθούμε μια νέα καινοτόμα νομοθεσία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσβλέπουμε στη δεύτερη φάση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία στο πλαίσιο της Προεδρίας μας».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με τα εργαλεία που θα βάλει η Κύπρος στο τραπέζι για την εξάλειψη της φτώχειας, η Υφυπουργός ανέφερε την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας (Anti-Poverty Strategy), η οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό συζήτηση. «Αναμένουμε την ανακοίνωσή της στο πλαίσιο της δικής μας Προεδρίας. Επίσης, θα συνδυάσουμε αυτό το πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, ενεργώντας συνδυαστικά για την εξάλειψη και της παιδικής φτώχειας,» πρόσθεσε. Σχετικά με την Κύπρο, η κ. Ευαγγέλου επεσήμανε τα εξής: «Για την Κύπρο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε φτάσει στους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Στρατηγική της Βαρκελώνης πολύ νωρίτερα από το χρονικό πλαίσιο που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων,» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της παρουσίας της και μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συμμετάσχει μαζί με την Επίτροπο για την Ισότητα, Χάτζα Λαμπίμπ, σε συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ατόμων με Αναπηρία, όπου θα παρουσιάσει τις δράσεις και τον προγραμματισμό της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα αναπηρίας. Επιπλέον, τόνισε ότι θα παραστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετέχοντας σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ατόμων με Αναπηρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ