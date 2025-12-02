Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κ. Φυλακές: Αναλαμβάνει η Μαρία Σιαλή αναπληρώτρια διευθύντρια μετά την παραίτηση Κωνσταντινίδη - Τι λέει το Υπουργείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κωνσταντινίδης δέχθηκε πρόταση για τις Βρυξέλλες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ χρέη αναπληρώτριας Διευθύντριας αναλαμβάνει η Μαρία Σιαλή.

Υπέβαλε παραίτηση ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κωνσταντινίδης δέχθηκε πρόταση για τις Βρυξέλλες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ χρέη αναπληρώτριας Διευθύντριας αναλαμβάνει η Μαρία Σιαλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Κωνσταντινίδης προτίθεται να αναλάβει νομικά καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την Αστυνομία Κύπρου και τα οποία άπτονται Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχοντας υπόψη την κενωθείσα πλέον θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών προχώρησε με σχετική πρόταση προς την  Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προκήρυξη της συγκεκριμένης μόνιμης θέσης βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

Σημειώνεται πως μέχρι την πλήρωση της θέσης και μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε τον αναπληρωτικό διορισμό της Μαρίας Σιαλή στη θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα