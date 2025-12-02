Κ. Φυλακές: Αναλαμβάνει η Μαρία Σιαλή αναπληρώτρια διευθύντρια μετά την παραίτηση Κωνσταντινίδη - Τι λέει το Υπουργείο

Υπέβαλε παραίτηση ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κωνσταντινίδης δέχθηκε πρόταση για τις Βρυξέλλες ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ χρέη αναπληρώτριας Διευθύντριας αναλαμβάνει η Μαρία Σιαλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Κωνσταντινίδης προτίθεται να αναλάβει νομικά καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την Αστυνομία Κύπρου και τα οποία άπτονται Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχοντας υπόψη την κενωθείσα πλέον θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών προχώρησε με σχετική πρόταση προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προκήρυξη της συγκεκριμένης μόνιμης θέσης βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

Σημειώνεται πως μέχρι την πλήρωση της θέσης και μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε τον αναπληρωτικό διορισμό της Μαρίας Σιαλή στη θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών.