Αννίτα Δημητρίου: Επτά μέτρα για στήριξη του τουρισμού λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Επτά προτάσεις για αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Πρόεδρος Βουλής, Αννίτα Δημητρίου μετά από σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος με εκπροσώπους των βασικών φορέων του τουρισμού (ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ και Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων) και της οικονομίας (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Κύπρου), με θέμα την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα και απαιτείται συνολικό πλάνο διαχείρισης άμεσα. «Οι μεγάλοι κίνδυνοι για την τουριστική βιομηχανία, ειδικά σε μια περίοδο που γίνεται ο προγραμματισμός, πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες».

Οι προτάσεις του ΔΗΣΥ, είπε, είναι: 1) Να διαφυλαχθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα ,2) Να δρομολογηθούν σχέδια κινήτρων στήριξης της βιομηχανίας και διοργανωτών ταξιδιών όπως ακριβώς έγινε και στην διαχείριση του covid, 3) Εκστρατεία διεθνούς προβολής και αύξησης του προϋπολογισμού, κι εδώ θα πρέπει άμεσα να επανεξετάσουμε τις ταξιδιωτικές οδηγίες από ΗΠΑ και ΗΒ, 4) αξιοποίηση της προεδρίας της Κύπρου στην ΕΕ και κανονική εκπόνηση κάθε οργανωμένης δραστηριότητας, 5) Μέρα στήριξης και διασφάλισης των εργαζομένων, 6) διαβεβαιώσεις και διασφαλίσεις για ταξιδιωτικούς πράκτορες, και 7) Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.

Κάποιες από τις προτάσεις, δήλωσε η κ. Δημητρίου, προέκυψαν και ως εισηγήσεις από τη σημερινή σύσκεψη. Και τα επτά αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να αναχαιτίσουμε, να προετοιμαστούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σημείωσε.

Αυτό που χρειάζεται να καταστεί σαφές, συνέχισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι ότι απαιτείται υπευθυνότητα και σοβαρότητά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις συνέπειες και να αντιμετωπίσουμε κι αυτή την κρίση.

Πολύ σημαντικό πλήγμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι επίσης οι τιμές της ενέργειας, Άρα είναι απαραίτητο να προετοιμαστούμε για κάθε σενάριο, πρόσθεσε.

Ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή το βάθος και την διάρκεια του πολέμου και σίγουρα ευχόμαστε να λήξει το συντομότερο, σημείωσε.

Ερωτηθείσα τι μηνύματα έλαβε από τους επιχειρηματικούς και τουριστικούς φορείς στην συνάντηση, η κ. Δημητρίου απάντησε, μηνύματα ανησυχίας. «Ανησυχία ότι χρειάζεται χθες, άμεσα δηλαδή, να υπάρξουν όλες αυτές οι απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσει να αντιστραφεί η εικόνα. Ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός και να συνεχιστούν οι πτήσεις κανονικά, το πρόγραμμα κανονικά και να υπάρξει η επένδυση που χρειάζεται στην τουριστική μας βιομηχανία», δήλωσε.

Αυτό είναι το πρωτεύον με παράλληλα όλα όσα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ενισχυθεί ο ίδιος ο τομέ, πρόσθεσε.

Στην ερώτηση εάν οι ανησυχίες τους είναι στα νούμερα που παρέθεσαν ή βλέποντας την κατάσταση, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε ότι υπάρχει ήδη μια καταγραφή πτώσης των αριθμών κι αυτό είναι ανησυχητικό από μόνο του.

Γι αυτό χρειάζεται, με αυτά τα επτά μέτρα, τις επτά ενέργειες, κάποιες από τις οποίες άκουσαν ως εισηγήσεις στην σύσκεψη, να μπορέσουμε ν’ αλλάξουμε την εικόνα, να κρατήσουμε τη συνεργασία μας με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και να δούμε πώς βοηθούμε τις ίδιες τις βιομηχανίες να ανταπεξέλθουν. Είτε σε ό,τι αφορά το καθεστώς των εργαζομένων και τη στήριξή τους, είτε τα σχέδιά τους, είτε αφορά την ανάγκη πώς μέσα από τη στήριξη του κράτους ενισχύουμε τη λειτουργία τους.