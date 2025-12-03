Δήλωση στήριξης Καϊλή προς Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι «ασφαλές μέρος» για τους πολιτικούς

Η Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, έλαβε θέση σχετικά με την έρευνα για απάτη που αφορά την πρώην ύπατη διπλωμάτη της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, σημειώνει το Politico.

Η Καϊλή δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά για Ιταλούς.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, η Καϊλή είπε ότι ήταν «σοκαρισμένη», αλλά όχι και έκπληκτη, από την έρευνα σχετικά με το αν μια δημόσια προσφορά που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ ήταν στημένη υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η Μογκερίνι, που είναι πλέον πρύτανης του Κολλεγίου, και ο πρώην επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας Στέφανο Σανίνο κρατήθηκαν για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκαν ελεύθεροι την Τετάρτη το πρωί.

Η Καϊλή, χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες πολύ πριν αποδειχθούν τα γεγονότα και θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου.

Επιπλέον, δήλωσε ότι θεωρεί την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate. Έκανε παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι, επιμένοντας ότι το Qatargate παρερμηνεύτηκε από την αρχή.

Αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως παράνομη ξένη επιρροή, υποστήριξε η Kαϊλή, ήταν συνήθης κοινοβουλευτική διπλωματία που υποστηριζόταν από ιδιωτική χρηματοδότηση ΜΚΟ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, σημείωσε, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον της και πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό περιστασιακά».

Η Kαϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνελήφθη με κατηγορίες για διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας Qatargate για πράξεις επιρροής από ξένες χώρες στις Βρυξέλλες.

