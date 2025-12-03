Θετική πορεία της οικονομίας δείχνει ο ΣΠΟΔ: Μεγέθυνση 1,8% - Τα στηρίγματα

Στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών ανήλθε η ετήσια μεγέθυνση 1,8% που κατέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) που καταρτίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υποδηλώνοντας ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει τη θετική της πορεία, όπως αναφέρει το ΚΟΕ.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, τον Νοέμβριο του 2025 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης κατέγραψε «σταθερή ετήσια μεγέθυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο δίμηνο, αντανακλώντας τη θετική συμβολή των περισσοτέρων επιμέρους προπορευόμενων δεικτών».

Προσθέτει ότι ο ρυθμός αυτός βρίσκεται κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, καθώς η ετήσια μεγέθυνση του Δείκτη είχε διαμορφωθεί σε 1,9% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

«Η θετική ετήσια εξέλιξη του ΣΠΟΔ τον Νοέμβριο υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει τη θετική της πορεία, αν και η αναπτυξιακή της δυναμική διαμορφώνεται μέσα σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων», σημειώνει το Κέντρο.

Συγκεκριμένα, το ΚΟΕ αναφέρει ότι η ενίσχυση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ, σε συνδυασμό με τη θετική επίδοση των τουριστικών αφίξεων, του λιανικού εμπορίου και των πωλητηρίων εγγράφων ακινήτων, καθώς και με τη μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent, οδήγησαν στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Νοέμβριο.

Αντίθετα, η πτωτική πορεία του – προσαρμοσμένου ως προς τη θερμοκρασία – όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κατέχει σημαντικό βάρος στη σύνθεση του Δείκτη, άσκησε αντισταθμιστική αρνητική επίδραση στον ΣΠΟΔ τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ