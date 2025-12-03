Προεδρικός ανορθολογισμός

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ανοι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, για τον στρατηγικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ δεν είναι μόνο δηλώσεις, τότε είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία προϋποθέτει και συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο και των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας», μας είπε ο Πρόεδρος.

Μα κύριε Πρόεδρε, αυτός είναι ένας απίστευτος ανορθολογισμός τον οποίον συνεχώς αναμασάτε. Εμείς θα σας υποδείξουμε έναν ορθολογισμό που θα ήταν εφαρμόσιμος.

Πόσο στα αλήθεια πιο παραγωγικό, ευφυές και καταλυτικό θα ήταν αν κανονίζατε μια συνάντηση του νέου Τ/Κ ηγέτη με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα που ήταν αυτές τις μέρες στην Κύπρο; Ερώτημα-τροφή για σκέψη.

