Φειδίας Παναγιώτου: Ευχαριστεί όποιον τον κατήγγειλε, κάνει λόγο για fake news - «Φοβάμαι μην μου φυτέψουν ναρκωτικά»

Ως ανυπόστατα και υποκινούμενα από προεκλογικές σκοπιμότητες χαρακτήρισε ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ευρωπαϊκά κονδύλια.

Κάνοντας λόγο για «fake news», απέδωσε τις αναφορές σε πολιτικές σκοπιμότητες ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δηλώνοντας παράλληλα ότι ευχαριστεί όποιον τον κατήγγειλε. «Μου έδωσε την αφορμή να προχωρήσω σε κάτι που ήθελα εδώ και καιρό: να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για κάθε σεντ που ξοδεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

1200 ευρώ ενοίκιο

Ο Φειδίας Παναγιώτου απορρίπτει τις κατηγορίες ότι καλύπτει το ενοίκιο της κατοικίας του, όπου διαμένει με τη μέλλουσα σύζυγό του, με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μικρό διαμέρισμα και όχι πύργο» με ενοίκιο 1200 ευρώ, το οποίο πληρώνουν εξ ολοκλήρου με προσωπικά τους χρήματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι διατηρεί ξεχωριστό χώρο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραφείο της ομάδας του, με μηνιαίο ενοίκιο €2300. Από το ποσό αυτό, όπως αναφέρει, τα €1600 καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα €700 καταβάλλονται από τον ίδιο, καθώς ο χώρος αξιοποιείται και για τις ανάγκες παραγωγής των podcast που πραγματοποιεί. Όπως σημειώνει, για τη συγκεκριμένη χρήση έχει ενημερώσει εξαρχής τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή «Agora», που συνδέεται με το κόμμα του στην Κύπρο, και τις καταγγελίες ότι αναπτύχθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια, ο κ. Παναγιώτου αναφέρει ότι μέσω της εφαρμογής οι πολίτες συμμετέχουν και στη διαμόρφωση των θέσεών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστηρίζει ότι υπάρχει συνεννόηση με το Ευρωκοινοβούλιο ώστε τα τμήματα της εφαρμογής που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή του δραστηριότητα να χρηματοδοτούνται από αυτό.

Όσον αφορά καταγγελίες ότι «τσεπώνει» χρήματα από συνεργάτες του, ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι πρόκειται για παρερμηνεία,. Συγκεκριμένα ανέφερε πως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών οι πληρωμές προς τους συνεργάτες του καθυστερούν και, σε τέτοιες περιπτώσεις, τους καλύπτει προσωρινά με δικά του χρήματα.

Ανέφερε επίσης ότι φοβάται «μήπως του φυτέψουν ναρκωτικά», προκειμένου να πληγεί η δημόσια εικόνα πριν τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή του τοποθέτηση ο Ευρωβουλευτής δήλωσε άγνοια για έρευνα σε βάρος του και είχε προαναγγείλει ότι θα απαντήσει μέσω βίντεο, κάτι που έκανε σήμερα.