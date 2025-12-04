Ελληνοκύπρια γεννηθείσα στο… Iskele – Ατόπημα της Ελληνικής Αστυνομίας με τη χρήση παράνομων τουρκικών τοπωνυμίων

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση ταυτοτήτων περιλαμβάνει και τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια των κατεχόμενων χωριών της Κυπριακής Δημοκρατίας! Δηλαδή, έχει υιοθετεί η ορολογία της τουρκικής κατοχικής δύναμης με τις παράνομες μετονομασίες των κατεχόμενων χωριών μας που χρησιμοποιούν Τουρκία και ψευδοκράτος.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε περίτρανα όταν Ελληνίδα πολίτης κυπριακής καταγωγής αιτήθηκε την ανανέωση της αστυνομικής της ταυτότητας. Έκπληκτη διαπίστωσε ότι στο πεδίο «Τόπος Γέννησης / Place of Birth» αναγραφόταν το κατεχόμενο χωριό «ΤΡΙΚΩΜΟ» της επαρχίας Αμμοχώστου και ακριβώς από κάτω η ονομασία του παράνομου τοπωνυμίου του ψευδοκράτους «ISKELE». Αντί να αναγραφεί στην αγγλική γλώσσα, εμφανίστηκε στην τουρκική. Για του λόγου το αληθές, δημοσιεύουμε την επίμαχη ταυτότητα με καλυμμένα τα προσωπικά στοιχεία.

Πώς προέκυψε η παράνομη μετονομασία «Iskele»; Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπριοι που διέμεναν στη συνοικία Σκάλα της Λάρνακας εγκαταστάθηκαν στο κατεχόμενο Τρίκωμο, το οποίο μετονόμασαν σε «Iskele», που σημαίνει «σκάλα» στα τουρκικά.

Διαμαρτυρήθηκε αλλά...

Στην Ελλάδα οι ταυτότητες εκδίδονται από την Αστυνομία. Έτσι, η παραπονούμενη, έχοντας ανά χείρας τη νέα της ταυτότητα, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την παράνομη τουρκική ονομασία «ISKELE» που αναγράφεται στο πεδίο «Τόπος Γέννησης / Place of Birth» και ζήτησε να της εκδοθεί νέα ταυτότητα. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική. Όπως της ανέφεραν, η συγκεκριμένη αναγραφή προερχόταν από επίσημη ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία, όπως ισχυρίστηκαν, χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία ως γεωγραφικό προσδιορισμό στην αγγλική γλώσσα! Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της, της γνωστοποιήθηκε ότι δεν ήταν δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η παραπονούμενη ενημέρωσε σχετικά τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκο Γεωργίου, προκειμένου να γίνουν διαβήματα από την Κύπρο για τη διόρθωση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αναφοράς, η οποία δημιουργεί την εντύπωση κανονικοποίησης των παράνομων τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής.

Επιστολή καταγγελία στον ΥΠΕΣ

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου, με χθεσινή του επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ζητά την παρέμβασή του προς το ελληνικό κράτος, με σκοπό την άμεση παύση αυτής της απαράδεκτης και εθνικά επικίνδυνης πρακτικής, η οποία αλλοιώνει νόμιμα προσωπικά δεδομένα και υιοθετεί την ορολογία της τουρκικής κατοχικής δύναμης.

Ειδικότερα, στην επιστολή του κ. Γεωργίου με θέμα «Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για διόρθωση εσφαλμένων γεωγραφικών αναφορών κατεχόμενων κοινοτήτων της πατρίδας μας σε επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης Ελλήνων πολιτών κυπριακής καταγωγής» αναφέρονται επί λέξει τα εξής προς τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου:

«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει και το οποίο επηρεάζει άμεσα τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών κυπριακής καταγωγής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία έκδοσης νέας ελληνικής ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση συμπολίτη μας που διαμένει στην Ελλάδα από πριν το 1974, διαπιστώθηκε ότι ως τόπος γέννησης εμφανίστηκε η τουρκική ονομασία 'İskele' αντί του επίσημου και διεθνώς αναγνωρισμένου τοπωνυμίου 'Τρίκωμο' της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φωτοαντίγραφο σας επισυνάπτεται ως Παράρτημα ‘Α’.

Όπως ενημερώθηκε, η αναγραφή αυτή προερχόταν από ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία — σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αρμοδίων — χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ονομασία σε αγγλικό γεωγραφικό προσδιορισμό. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της, ενημερώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η διόρθωση.

Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη. Αλλοιώνει νόμιμα προσωπικά δεδομένα, υιοθετεί ορολογία κατοχικής δύναμης και δημιουργεί την εντύπωση κανονικοποίησης παράνομων τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής του 1974. Πρόκειται για εξέλιξη με βαρύτατες συνέπειες, τόσο για την προστασία της ιστορικής αλήθειας όσο και για την ασφάλεια των επίσημων διαδικασιών ταυτοποίησης των πολιτών μας.

Κατόπιν αυτών, σας παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

1 Να εξασφαλιστεί η διόρθωση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αναφοράς και η επαναφορά του επίσημου τοπωνυμίου 'Τρίκωμο' σε όλα τα σχετικά πεδία της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

2 Να υπάρξει συνεννόηση, με δικές σας παραστάσεις, είτε μέσω της ελληνικής πρεσβείας είτε μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, για την άμεση παύση αυτής της απαράδεκτης και εθνικά επικίνδυνης πρακτικής και να εξασφαλιστεί η ορθή διόρθωση της συγκεκριμένης γεωγραφικής ονομασίας.

3 Να επεξηγηθούν οι συνθήκες εφαρμογής αυτής της διαδικασίας.

4 Να ζητηθεί ευρύτερη επανεξέταση του γεωγραφικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Η διασφάλιση της νομιμότητας και της ορθής αποτύπωσης των στοιχείων των πολιτών μας δεν μπορεί να αφήνεται σε αυτοματισμούς και λανθασμένες βάσεις δεδομένων. Απαιτείται θεσμική παρέμβαση για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του κύρους του κράτους».

Και δεύτερη καταγγελία

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου, κληθείς χθες από τον «Π», επιβεβαίωσε ότι ενώπιόν του τέθηκε και δεύτερη παρόμοια καταγγελία, η οποία αφορά και πάλι την αναγραφή στην ελληνική ταυτότητα της περιοχής «İskele» ως τόπου γέννησης, αντί του επίσημου και διεθνώς αναγνωρισμένου τοπωνυμίου «Τρίκωμο». Μας ανέφερε, επίσης, ότι θα επιδιώξει να έχει ο ίδιος συνάντηση με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, προκειμένου να του παραχωρήσει τα εν λόγω στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς πήγε λάθος.

Έλληνας πρέσβης: Σίγουρα πρόκειται περί λάθους

Ο Έλληνας πρέσβης στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σχολιάζοντας στον «Π» τη σχετική καταγγελία για υιοθέτηση των παράνομων τουρκικών τοπωνυμίων στις ταυτότητες Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών κυπριακής καταγωγής, δήλωσε ότι «σίγουρα πρόκειται περί λάθους». Παράλληλα, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία για να επιληφθεί του θέματος, όταν τον ενημερώσαμε ότι η παραπονούμενη δεν έτυχε καμίας ανταπόκρισης από την Ελληνική Αστυνομία, όταν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι στη νέα της ελληνική ταυτότητα αναγράφεται ως τόπος γέννησής της το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο «ISKELE».