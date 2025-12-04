Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρχεται με... φόρα ο BYRON! Φέρνει τα πρώτα χιόνια, πτώση θερμοκρασίας και βροχές - Δείτε αναλυτικά τον καιρό

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή. Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON, αρχίζει να επηρεάζει το νησί από το βράδυ της Παρασκευής. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα βόρεια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα νότια και τα δυτικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Προοδευτικά όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

 Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά, ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

