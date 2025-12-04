Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Επ’ αόριστον αναβολή στην «δίκη» Κισμίρ στα κατεχόμενα - Aντιμετώπιζε «ποινή φυλάκισης» 10 ετών για ένα άρθρο

Η δίκη αφορά άρθρο που είχε γράψει ο κ. Κισμίρ σχετικά με μια σε συνάντηση σε εστιατόριο του τουρκικού στρατού στην Κερύνεια και θεωρήθηκε ότι προσέβαλε τον στρατό.

Επ’ αόριστον αναβλήθηκε στα κατεχόμενα η έκδοση ετυμηγορίας στην «δίκη» εναντίον του δημοσιογράφου και προέδρου της τ/κ συντεχνίας εργαζομένων στον Τύπο (Basın Sen), Αλί Κισμίρ, ο οποίος αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 10 χρόνια για άρθρο του στα ΜΚΔ όπου αναφερόταν σε συνάντηση σε εστιατόριο του τουρκικού στρατού στην Κερύνεια και θεωρήθηκε ότι προσέβαλε τον στρατό.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, στην σημερινή ακροαματική διαδικασία, υπό την προεδρία του «προέδρου του συνταγματικού και του ανωτάτου δικαστηρίου», Μπερτάν Οζέρνταγ, ο «εισαγγελέας», Χασάν Μποσμάκ αγόρευσε, ενώ η υπεράσπιση του Κισμίρ είχε αγορεύσει στην προηγούμενη δικάσιμο.

Μετά από αυτό το «δικαστήριο» διέταξε την επ' αόριστον αναβολή της υπόθεσης για την έκδοση «απόφασης».

Πηγή: ΚΥΠΕ

