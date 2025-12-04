Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Μειώθηκε η κατανάλωση μπίρας τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Οι παραδόσεις για εγχώρια κατανάλωση παρουσίασαν μείωση 1,2%, φτάνοντας στα 1.931.055 λίτρα, από 1.955.822 λίτρα τον περσινό Νοέμβριο

Μικρή πτώση 3% σημείωσαν τον Νοέμβριο 2025 στην Κύπρο οι συνολικές παραδόσεις μπύρας (εγχώρια και εξαγωγές), σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι συνολικές ποσότητες ανήλθαν στα 2.054.833 λίτρα, έναντι 2.116.980 λίτρων τον Νοέμβριο του 2024.

Οι εξαγωγές μπύρας κατέγραψαν σημαντική ετήσια μείωση 23%, στα 123.778 λίτρα, έναντι 161.158 λίτρων τον Νοέμβριο του 2024.

Οι συνολικές παραδόσεις μπύρας για το εντεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, με μικρή μείωση 1% ή 369.118 λίτρων, φτάνοντας στα 40.348.179 λίτρα, έναντι 40.717.297 λίτρων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

