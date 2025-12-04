Απελευθερώθηκε ο ισπανικός γύπας που ανάρρωνε στα κατεχόμενα (βίντεο)

Απελευθερώθηκε σήμερα ο Γύπας, ο οποίος νοσηλευόταν από τις 21 Οκτωβρίου 2025 σε ιδιωτικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής στα κατεχόμενα. Πρόκειται για έναν από τους Γύπες που έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου πτηνού με πομπό, οι δύο φορείς διαπίστωσαν ότι παρέμενε για αρκετές ώρες ακινητοποιημένος στο ίδιο σημείο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από αυτό το είδος. Εξέπεμπε σήμα από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, αρχικά από την οροφή ενός κτηρίου και μετά από σημείο κοντά σε υγρότοπο. Τότε ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος κινητοποιήθηκε και, αφού έκρινε ότι το πτηνό έπρεπε άμεσα να τύχει περίθαλψης, επικοινώνησε με το εξειδικευμένο κέντρο και ζήτησε βοήθεια. Το πτηνό βρέθηκε εξουθενωμένο και αφυδατωμένο.

Για τη σημερινή ανακοίνωση εξέδωσε ανακοίνωση ο Πτηνολογικός με βίντεο από το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης:

Ένας Γύπας ξανά στη φύση!

Ο Γύπας είχε απελευθερωθεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο 2024, για την ενίσχυση του πληθυσμού του είδους στο νησί στο πλαίσιο του έργου "Ζωή με τους Γύπες".

Τον Οκτώβριο 2025, τα δεδομένα του πομπού έδειξαν παρατεταμένη ακινησία στην περιοχή του Βαρωσίου. Ειδοποιήσαμε άμεσα το Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Άγριας Ζωής που βρίσκεται στην επαρχία Κερύνειας, οι οποίοι εντόπισαν το πουλί αφυδατωμένο και αδύναμο.

Με εντατική φροντίδα και κτηνιατρική υποστήριξη η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

Μετά από έξι εβδομάδες περίθαλψης και πλήρεις ελέγχους για τοξικές ουσίες, μόλυβδο και παθογόνα, κρίθηκε έτοιμος για επιστροφή στη φύση. Η επανένταξή του υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία των γυπών της Κύπρου και τη μείωση απειλών όπως η δηλητηρίαση και η ηλεκτροπληξία, ώστε ο πληθυσμός να συνεχίσει να ανακάμπτει και να επαναποικίζει ιστορικές αποικίες.

Το πουλί παρακολουθείται συστηματικά, ώστε η υγεία και οι μετακινήσεις του να αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο, κατά την επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον.