Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε σύγκρουση στο Ακάκι – Συνελήφθη 35χρονος

Χθες το βράδυ, γύρω στις 20:50, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για οδική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην οδό Μακαρίου Γ΄ στο Ακάκι. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της δύναμης και εντόπισαν τους δύο οδηγούς, ηλικίας 35 και 64 ετών.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, ο 64χρονος οδηγός έδειξε 8 μικρογραμμάρια, ενώ ο 35χρονος είχε 157 μικρογραμμάρια, πολύ πάνω από το ανώτατο νόμιμο όριο των 22 μικρογραμμαρίων. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο υπό συνοδεία της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Στη συνέχεια, τέθηκε υπό κράτηση ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν από τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας.