Κάνουν έξωση στους καραβομαραγκούς - Το Καρνάγιο της Λεμεσού κατεδαφίζεται, οι επιχειρηματίες στα κρύα του λουτρού

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα σε σχέση με το μέλλον του Καρνάγιου στην περιοχή της Ακταίας Οδού στη Λεμεσό. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, προχώρησε στις 28 Νοεμβρίου στην τοιχοκόλληση γνωστοποίησης στα υποστατικά που λειτουργούν εκεί αναφέροντας ότι: «Εντός 30 ημερών θα πρέπει να κατεδαφίσετε, εγκαταλείψετε και απομακρύνετε όλα τα υποστατικά, κτήρια, παραπήγματα και αντικείμενα τα οποία διατηρείτε παράνομα στα κρατικά ακίνητα». Μάλιστα όπως πληροφορείται ο «Π» η τοιχοκόλληση έγινε στην παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, υπό τον φόβο αντιδράσεων. Το κράτος πήρε αποφάσεις χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συζήτηση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στην περιοχή.

Οι αναπτύξεις της Ακταίας Οδού

Η συζήτηση για τη μεταφορά του Καρνάγιου σε άλλο σημείο, αναθερμάνθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των επικείμενων αναπτύξεων στην Ακταία Οδό. Παράλληλα υπάρχει και η δεδηλωμένη θέση του Δήμου Λεμεσού ότι θέλει να αναπτύξει εκεί έναν νέο πεζόδρομο με δημόσια παραλία και άλλες χρήσεις που, για κάποιους, δεν συνάδουν με το Καρνάγιο. Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε και ένα πρώτο πιλοτικό έργο με τη δημιουργία προσωρινού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, όπως επίσης και εκτεταμένη καθαριότητα της περιοχής με απομάκρυνση τόνων αδρανών υλικών, αλλά και κατεδάφιση παράνομων εγκαταλελειμμένων υποστατικών. Την ίδια ώρα αρκετοί Λεμεσιανοί θεωρούν ότι το Καρνάγιο είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας της πόλης που πρέπει να προστατευτεί και να υπάρξει τρόπος ρύθμισής του. Πίσω από το Καρνάγιο προγραμματίζονται τεράστιες αναπτύξεις με δεκάδες πύργους, αφού σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο επιτρέπονται αναπτύξεις 30 ορόφων, ύψους 120 μέτρων με συντελεστή δόμησης 300%.

Εκεί από το '60

Το Καρνάγιο Λεμεσού πριν από την περίοδο του 1960 βρισκόταν στην Ακτή Ολυμπίων, μπροστά, περίπου, από το ΓΣΟ. Τότε, δόθηκαν οδηγίες στους καραβομαραγκούς να μετακινηθούν στην περιοχή που είναι μέχρι σήμερα, γιατί θα αναπτυσσόταν το σημείο. Η Ακταία Οδός, την τότε εποχή, ήταν αμιγώς βιομηχανική περιοχή και ακριβώς δίπλα από το Καρνάγιο λειτουργούσαν το σφαγείο, οι οινοβιομηχανίες, το κεραμοποιείο και άλλες επιχειρήσεις που μόλυναν τη θάλασσα της Λεμεσού.

Από τότε, όμως, το κράτος δεν φρόντισε σε καμία περίπτωση να συνάψει συμβάσεις με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, με την παρουσία τους στην ακτογραμμή της Λεμεσού να είναι υπαρκτή, αλλά εντελώς αρρύθμιστη, αφού καταλαμβάνουν κρατικά τεμάχια χωρίς να υπάρχει κάποια συμφωνία.

Μάλιστα, οι επιχειρηματίες αυτοί, προκειμένου να προστατέψουν τη ζήση τους και να μπορούν να λειτουργούν, προχώρησαν σε εκτεταμένες επιχωματώσεις προς τη θάλασσα, αυξάνοντας το εμβαδόν μπροστά από τα υποστατικά τους, για να μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα την εργασία τους και να προστατευτούν ταυτόχρονα από τη θάλασσα που κυριολεκτικά χτυπούσε πάνω στα σκάφη. Ταυτόχρονα όμως, ενώ από τη μια δεν υπάρχει καμία γραπτή συμφωνία με το κράτος για παραχώρηση ή εκμίσθωση του χώρου, από την άλλη οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες κανονικά στο δίκτυο ηλεκτρισμού και υδροδότησης, ενώ πληρώνουν κανονικά και τα τέλη επαγγελματικού φόρου στον οικείο δήμο.

Τι λέει το Κτηματολόγιο

Στη γνωστοποίηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφέρεται ρητώς ότι πρέπει εντός 30 ημερών να κατεδαφίσουν, εγκαταλείψουν και απομακρύνουν όλα τα υποστατικά και αντικείμενα τα οποία διατηρούν, παράνομα όπως τονίζει, στα κρατικά ακίνητα. Ακολούθως γίνεται αναφορά στα κρατικά τεμάχια που επηρεάζονται, αναφέροντας επίσης ότι «έχει παράνομα επιχωθεί» στην περιοχή Καρνάγιο.

Η γνωστοποίηση προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης «θα ληφθούν εναντίον σας όλα τα νομικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας». Όπως αναγράφει η γνωστοποίηση «η παρούσα να θεωρηθεί ως τελευταία», καταλήγοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της για λήψη δικαστικών μέτρων για άρση της κατοχής και είσπραξη όλων των ενδιάμεσων οφειλών.

Σημειώνεται, πάντως, ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Δήμος Λεμεσού είχε αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα. Φαίνεται να υπήρξε, από τη μια, κατανόηση για την ανάγκη άρσης των παρανομιών, από την άλλη, όμως το κράτος δεν φάνηκε διατεθειμένο να βρεθεί συμβιβαστική λύση και μετακίνηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ο δήμος είχε ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μετακίνηση του Καρνάγιου, με το υπουργείο να απαντά ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, δηλαδή να τεθεί χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας δε ότι, με βάση γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέχει οποιανδήποτε υποχρέωση για την εξεύρεση εναλλακτικού χώρου για τη μετακίνηση των εν λόγω επιχειρήσεων, ούτε και φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων λόγω απομάκρυνσής τους από το κρατικό τεμάχιο».

Μεσολαβητής με πρόταση ο δήμος

Ο Δήμος Λεμεσού βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους επιχειρηματίες, προσπαθώντας να μεσολαβήσει στο να βρεθεί λύση, με δεδομένη όμως την επιθυμία για όσο το δυνατό συντομότερη μετακίνηση του Καρνάγιου από εκεί που βρίσκεται σήμερα, για να προχωρήσει η ανάπλαση της περιοχής. Όπως πληροφορείται ο «Π» ο δήμαρχος Λεμεσού έχει πρόταση για συγκεκριμένο σημείο που θα μπορούσε να είναι πιθανή επιλογή για μετακίνηση, το οποίο βρίσκεται στο τέρμα της δυτικής πλευράς του λιμανιού Λεμεσού. Η εν λόγω πρόταση τέθηκε στους επιχειρηματίες, σε πολύ πρώιμη βάση, χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο νεότερο ή κάποια δέσμευση ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Εντελώς απόν εμφανίζεται το κεντρικό κράτος, που θεωρεί ότι δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να εντοπίσει κάποιο χώρο, πόσω μάλλον να συνδράμει οικονομικά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες του Καρνάγιου σήμερα.

Θα τα πουν στα δικαστήρια

Από τη δική τους πλευρά οι καραβομαραγκοί έχουν ορίσει δικηγόρο και πλέον το θέμα αναμένεται να καταλήξει στα δικαστήρια. Σε γενικές γραμμές οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι εκτός πραγματικότητας η μετακίνησή τους και ότι μπορεί να συνυπάρξει η χρήση του Καρνάγιου με τις αναπτύξεις και την ανάπλαση της Ακταίας Οδού. Ακόμα, σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέψουν να παραμείνουν εκεί, ζητούν από το κράτος και τον δήμο να φροντίσουν να τους εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος, εννοείται επί της ακτογραμμής, που να διαμορφωθεί από το κράτος για να μπορέσουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται.

Πάντως, αύριο Δευτέρα προγραμματίζεται συνάντηση μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και των καραβομαραγκών, στην παρουσία και των δικηγόρων τους, για συζήτηση του θέματος στη βάση των νέων δεδομένων της γνωστοποίησης που έχει τοιχοκολλήσει το Κτηματολόγιο.