Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Με εγκαύματα νοσηλεύεται ένοικος πολυκατοικίας όπου ξέσπασε πυρκαγιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από την πυρκαγιά το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ ζημιές από τον καπνό υπέστη και ο 2ος όροφος μετά από θραύση υαλοπίνακα παραθύρου και μεταφορά του καπνού.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής άνδρας ηλικίας 78 ετών ο οποίος υπέστη εγκαύματα όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμά του στον 1ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, "στις 21:40 τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα σταθμών Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν προς αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε μικρό διαμέρισμα στον 1ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία".

Από την πυρκαγιά το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ ζημιές από τον καπνό υπέστη και ο 2ος όροφος μετά από θραύση υαλοπίνακα παραθύρου και μεταφορά του καπνού.

Ο ένοικος του διαμερίσματός (78 ετών) εξήλθε με εγκαύματα και αφού του παρασχέθηκαν οι Α΄ Βοήθειες παραδόθηκε στο ασθενοφόρο για μεταφορά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία ανακαινιζόταν για την δημιουργία φοιτητικών εστιών και ο εγκαυματίας ήταν ο μόνος ένοικος εντός της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα