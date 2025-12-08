Με εγκαύματα νοσηλεύεται ένοικος πολυκατοικίας όπου ξέσπασε πυρκαγιά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής άνδρας ηλικίας 78 ετών ο οποίος υπέστη εγκαύματα όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμά του στον 1ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, "στις 21:40 τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα σταθμών Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν προς αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε μικρό διαμέρισμα στον 1ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στη Λευκωσία".

Από την πυρκαγιά το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ενώ ζημιές από τον καπνό υπέστη και ο 2ος όροφος μετά από θραύση υαλοπίνακα παραθύρου και μεταφορά του καπνού.

Ο ένοικος του διαμερίσματός (78 ετών) εξήλθε με εγκαύματα και αφού του παρασχέθηκαν οι Α΄ Βοήθειες παραδόθηκε στο ασθενοφόρο για μεταφορά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία ανακαινιζόταν για την δημιουργία φοιτητικών εστιών και ο εγκαυματίας ήταν ο μόνος ένοικος εντός της.

