Υπό 8ημερη κράτηση ο 42χρονος για υπόθεση απόπειρας απαγωγής πρώην Ουκρανού υπουργού στη Κύπρο

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας όπου τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται 44χρονος από τη Ρωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στην έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο 8 ημερών προχώρησε τη Δευτέρα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για το 42χρονο που συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο αεροδρόμιο Πάφου και ο οποίος καταζητείτο για υπόθεση απόπειρας απαγωγής που διαπράχθηκε στις 20 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα.  

Τα αδικήματα που διερευνά η Αστυνομία αφορούν υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας απαγωγής, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 20 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα.

