Υπό 8ημερη κράτηση ο 42χρονος για υπόθεση απόπειρας απαγωγής πρώην Ουκρανού υπουργού στη Κύπρο

Στην έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο 8 ημερών προχώρησε τη Δευτέρα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, για το 42χρονο που συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο αεροδρόμιο Πάφου και ο οποίος καταζητείτο για υπόθεση απόπειρας απαγωγής που διαπράχθηκε στις 20 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας όπου τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται 44χρονος από τη Ρωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τα αδικήματα που διερευνά η Αστυνομία αφορούν υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας απαγωγής, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 20 Νοεμβρίου, στη Λάρνακα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ