Συνελήφθη 42χρονος στο αεροδρόμιο Πάφου για υπόθεση απόπειρας απαγωγής πρώην Ουκρανού υπουργού στη Κύπρο

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου, το απόγευμα της Κυριακής, 42χρονος καταζητούμενος για υπόθεση απόπειρας απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας, που διαπράχθηκε στη Λάρνακα στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη έγινε λίγο μετά τις 15:00 χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, αφού ο 42χρονος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας όπου τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Θα παρουσιαστεί εντός της ημέρας στο Δικαστήριο για αίτημα διατάγματος προσωποκράτησης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ