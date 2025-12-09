40χρονη φέρεται να απέσπασε σχεδόν €30.000 με ψεύτικες υποσχέσεις για «διευθέτηση δανείων»

Στη σύλληψη 40χρονης προχώρησε η Αστυνομία Λευκωσίας στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης με ψευδείς παραστάσεις, μετά από καταγγελίες δύο γυναικών, ηλικίας 73 και 53 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο καταγγέλλουσες υποστηρίζουν ότι την περίοδο 2023–2025 η ύποπτη τις έπεισε, με ψευδείς ισχυρισμούς, ότι μπορούσε να τις βοηθήσει να επιτύχουν διακανονισμό για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να απέσπασε από τη μία το ποσό των €23.750 και από την άλλη €5.500.

Όταν οι δύο γυναίκες αντιλήφθηκαν πως είχαν εξαπατηθεί, προχώρησαν σε καταγγελία τον Οκτώβριο του 2024 στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Εναντίον της 40χρονης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα και η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Η ύποπτη τελεί υπό κράτηση για περαιτέρω εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.