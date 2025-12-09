Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη σε Έρχιουρμαν για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την συμπαράστασή του για την δύσκολη κατάσταση κι εξέφρασε ετοιμότητα να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί η τ/κ πλευρά

Με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν επικοινώνησε τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ στα κατεχόμενα συνεχίζονται τα προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την συμπαράστασή του για την δύσκολη κατάσταση κι εξέφρασε ετοιμότητα να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί η τ/κ πλευρά.

Ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη και του ανέφερε πως εάν χρειαστεί θα επικοινωνήσουν ξανά.

