Ηλεκτροκίνηση: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση - Ποιοι παίρνουν τις χορηγίες

Πάνω από 8.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν, μόνο 520 οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι η κλήρωση που αφορά την 4η Προκήρυξη του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00μμ.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί ανά κατηγορία είναι: 

6.428 για την κατηγορία Δ5, 187 για την κατηγορία Δ7, 373 για την κατηγορία Δ8, 1.003 για την κατηγορία Δ9 και 513 για την κατηγορία Δ10.

Με βάση τον Οδηγό του Σχεδίου, προκαταρκτικές εγκρίσεις θα αποσταλούν στους πρώτους κατά σειρά κληρωθέντες. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 380 εγκρίσεις στην κατηγορία Δ5, 40 στην κατηγορία Δ7, 40 στην κατηγορία Δ8, 50 στην κατηγορία Δ9 και 10 στην κατηγορία Δ10.

Κατανομή προϋπολογισμού – 520 χορηγίες, €5,62 εκατ.

Το ποσό της 4ης προκήρυξης ανέρχεται σε €5.620.000, κατανεμημένο σε 520 χορηγίες ως εξής:

Δ5 – Καινούργιο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000, 380 χορηγίες (συνολικά €3.420.000)
Δ7 – Καινούργιο όχημα μηδενικών εκπομπών CO₂ για άτομα με αναπηρία:

Χορηγία €20.000, 40 χορηγίες (€800.000)
Δ8 – Καινούργιο όχημα για πολύτεκνες οικογένειες, μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €20.000, 40 χορηγίες (€800.000)
Δ9 – Μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO₂:

Χορηγία €9.000, 50 χορηγίες (€450.000)
Δ10 – Καινούργιο ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας Ν1 (έως 3.500 κιλά):

Χορηγία €15.000, 10 χορηγίες (€150.000)

Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε 520.

Δείτε τους δικαιούχους εδώ

 

