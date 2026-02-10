Απασφάλισε ο Στέφανος Στεφάνου: Ευθείες βολές σε κυβέρνηση και ΔΗΣΥ για ακρίβεια και Κυπριακό

Κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αλλά και στις προηγούμενες διακυβερνήσεις του ΔΗΣΥ, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, σε ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του κόμματος στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα του ΚΣ Φρενάρου, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «χωρίς προηγούμενο» κρίση, το κόστος της οποίας, όπως είπε, επωμίζονται κυρίως οι εργαζόμενοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι νέοι και τα ευάλωτα στρώματα. Επέρριψε ευθύνες τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στις προηγούμενες για τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής πίεσης, κάνοντας ειδική αναφορά στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και το κύμα εκποιήσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η αύξηση του κόστους ζωής πλήττει πλέον όχι μόνο τα χαμηλά αλλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, ενώ χαρακτήρισε δυσβάστακτο το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Όπως είπε, οι μισθοί δεν επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ απουσιάζουν οι αναγκαίες υποδομές και πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών.

Αναφερόμενος σε ζητήματα υποδομών, ο κ. Στεφάνου προειδοποίησε ότι το ενδεχόμενο ελλείψεων σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα εντός του 2026 αποτελεί «απολύτως πιθανό σενάριο», αποδίδοντας την κατάσταση σε παραλείψεις και αδράνεια διαδοχικών κυβερνήσεων.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το Κυπριακό, λέγοντας ότι η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων παραμένει εύθραυστη, με τον κίνδυνο της οριστικής διχοτόμησης να παραμένει ανοιχτός.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι το κόμμα του παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη που εργάζεται, όπως είπε, με συνέπεια και ειλικρίνεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίλυση του προβλήματος. Επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση του ΑΚΕΛ στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα και τα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη στασιμότητα ενισχύει τα τετελεσμένα της κατοχής.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ διαθέτει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για το πώς μπορεί να διανυθεί, όπως είπε, «το τελευταίο μίλι» προς τη λύση, τονίζοντας ότι η διχοτόμηση δεν αποτελεί επιλογή για τον κυπριακό λαό. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, κατά την εκτίμησή του, είτε ανέχονται είτε καλλιεργούν εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις, οι οποίες υπονομεύουν τη δημοκρατία και τη δυνατότητα επίλυσης του Κυπριακού.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και ευνοεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της πλειοψηφίας. Τόνισε ότι χωρίς σύγκρουση με τα τραπεζικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, η κοινωνία δεν μπορεί να ανακουφιστεί από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την ενεργειακή φτώχεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενεργότερο ρόλο του κράτους στην αναδιανομή του πλούτου και στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Στο πεδίο της θεσμικής λειτουργίας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, εξαιτίας σκανδάλων και αποκαλύψεων. Αναφερόμενος σε πρόσφατες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ενδείξεις λειτουργίας αδιαφανών μηχανισμών εξυπηρέτησης συμφερόντων, τονίζοντας ότι το κόστος αυτών των πρακτικών το πληρώνει η κοινωνία.

Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου ως κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, λέγοντας ότι θα κριθεί εάν υπάρχει πολιτική δύναμη ικανή να ανακόψει την «κατηφορική πορεία», να σταθεί ανάχωμα στην κοινωνική κρίση και να προωθήσει πολιτικές προς όφελος της πλειοψηφίας. Υποστήριξε ότι τα προβλήματα της κοινωνίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επικοινωνιακές πρακτικές και επιφανειακές αντιπαραθέσεις, αλλά με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Παρουσιάζοντας τις βασικές θέσεις του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος, στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και στην υιοθέτηση ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής. Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των εκποιήσεων, ζητώντας αποκατάσταση του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια και αναστολή διαδικασιών σε περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων, καθώς και στην επανασύσταση του Συνεργατισμού σε υγιή βάση. Παράλληλα, πρότεινε μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και κατάργηση της διπλής φορολόγησης στα καύσιμα.

Ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στη Βουλή θα ενισχύσει, όπως είπε, τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου και αναχαίτισης αντικοινωνικών πολιτικών. Ανέφερε ότι η στάση των κομμάτων σε ζητήματα όπως η φορολόγηση των τραπεζικών υπερκερδών και οι εκποιήσεις αποδεικνύει, κατά την άποψή του, ότι «δεν είναι όλοι το ίδιο».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ συμμετέχει στις εκλογές με ανανεωμένο και αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο, με αυξημένη συμμετοχή νέων και γυναικών, και κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την εκλογική διαδικασία ως μια καθοριστική πολιτική επιλογή για το μέλλον της χώρας.

