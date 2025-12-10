Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

«Μεγάλη καταστροφή για το μέγεθός μας» - Ο «δήμαρχος» Κερύνειας για την εικόνα μετά την κακοκαιρία

Πεσμένα δέντρα, κατεστραμμένοι δρόμοι και φραγμένοι αγωγοί ομβρίων

Ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ομάδες του «δήμου» εργάζονται αδιάκοπα εδώ και 36 ώρες για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεργεία απομακρύνουν πεσμένα δέντρα από τους δρόμους, λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας σε κατεστραμμένα σημεία και επιχειρούν να ανοίξουν φραγμένους αγωγούς ομβρίων που έχουν γεμίσει με λάσπη από τα βουνά.

Ο Σενκούλ χαρακτήρισε την κατάσταση «μεγάλη καταστροφή για το μέγεθός μας», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα συνεργεία βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται ακούραστα.

