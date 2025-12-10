Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Εξερράγη βόμβα σε όχημα στο Ακρωτήρι - Οι πρώτες πληροφορίες από τις Βάσεις

Η κυκλοφορία επηρεάζεται στους δρόμους Καλού Χωριού Ορεινής – Γουρρίου, Γουρρίου – Λαζανιάς, Λαζανιάς – Μαχαιρά, Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά, Πεδουλά – Προδρόμου, Προδρόμου – Λεμύθου, Κακοπετριάς – PINEWOOD – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Κύκκου – Πεδουλά – Κάμπου.

Δρόμοι στο Τρόοδος επηρεάζονται από κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα επηρεάζεται η κυκλοφορία στους δρόμους Καλού Χωριού Ορεινής – Γουρρίου, Γουρρίου – Λαζανιάς, Λαζανιάς – Μαχαιρά, Καλοπαναγιώτη – Μουτουλλά, Πεδουλά – Προδρόμου, Προδρόμου – Λεμύθου, Κακοπετριάς – PINEWOOD – Πεδουλά, Κακοπετριάς – Καρβουνά, Κύκκου – Πεδουλά – Κάμπου.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, αναφέρει η Αστυνομία.

Δείτε την ανάρτηση της Αστυνομίας: 

ΚΥΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ δρόμοι ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΗΓΟΙ

