Και ο Οδυσσέας στη νέα κυβέρνηση!

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Και όμως αν δεν το πιστεύετε να σας ενημερώσουμε ότι στη νέα κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει συμμετοχή και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ναι, καλά διαβάσατε. Πώς; Διά μέσου της «πολυσυλλεκτικής» νέας υφυπουργού Πρόνοιας, Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία εκτός από πρώην συναγερμική και σήμερα ΕΛΑΜίζουσα, νύφη της οικονομικά πανίσχυρης οικογένειας Παπαέλληνα, και μητέρα νεαρού, ρατσιστή και υπερεθνικιστή χρήστη των social media, είναι παρακαλώ και πρώτη ξαδέλφη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θυμάστε το τραγούδι, «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου»; Κάπως έτσι και η κυρία Κλέα μας, γι' αυτό και κούμπωσε μια χαρά στους σχεδιασμούς του Προέδρου μας για το 2028.

