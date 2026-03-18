Προχωρούν αδιάλειπτα οι έρευνες της EPPO για Βασιλικό και GSI – Πως απαντά Εισαγγελέας για τον Φειδία Παναγιώτου

Απάτη, διαφθορά ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕPPO), για μεγάλα έργα όπως το GSI και το Βασιλικό, αλλά και 12 άλλες υποθέσεις συνολικής εκτιμώμενης αξίας πέραν του ενός δις ευρώ.

Η Κύπρια Εισαγγελέας της EPPO Άννη Πανταζή καλείται στο ΠΟΛcast, να εξηγήσει στον κόσμο με ποιο τρόπο γίνονται οι έρευνες στην Κύπρο και σε πόσα πεδία.

Ερωτηθείσα αν η EPPO, ελέγχει τον Ευρωβουλευτής Φειδία Παναγιώτου, η Κύπρια εισαγγελέας παραθέτει το παράδειγμα της Μαρίν Λε Πεν, η οποία καταδικάστηκε για υπεξαίρεση Ευρωπαϊκών Χρημάτων, για να εξηγήσει ότι όλα τα ύποπτα διερευνώνται.

Ταγμένη στην πάταξη της διαφθοράς η EPPO, διαβεβαιώνει η κυρία Πανταζή, για ότι καταγγέλλεται και αφορά σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

