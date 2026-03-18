Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Δεν παραδέχεται ο 68χρονος για τα εμποτισμένα φύλλα χαρτιού με ναρκωτικές ουσίες στην οικία του - Προσπάθησε να διαφύγει στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας όρισε ως νέα δικάσιμο την 26 Μαΐου 2026 η ώρα 9:00 το πρωί.

Απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει 68χρονος που κατηγορείται σε σχέση με υπόθεση εντοπισμού στην οικία του 994 φύλλων χαρτιού εμποτισμένων με ναρκωτικές ουσίες, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα, ενώ το Δικαστήριο αποφάσισε ο 68χρονος να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης.

Ο κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες που αφορούν εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο άτομο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο άτομο.

Η κατηγορούσα αρχή υπέβαλε αίτημα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείου Λάρνακας όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση λόγω του ότι υπάρχει ο κίνδυνος φυγοδικίας.

Η κατηγορούσα αρχή ανέφερε συγκεκριμένα ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2026 ο κατηγορούμενος παραβίασε το διάταγμα του Δικαστηρίου αφού επιχείρησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα από το οδόφραγμα Δερύνειας με μηχανή, φορώντας κράνος και χειρουργική μάσκα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστηρίου Αμμοχώστου όπου κατέθεσε ο αστυφύλακας που ανέκοψε τον κατηγορούμενο στο οδόφραγμα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου έφερε ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής αφού αξιοποίησε υπέρ του πελάτη του τυπογραφικό λάθος στο σχετικό έντυπο αναφορικά με την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ενέκρινε το αίτημα της κατηγορούσας αρχής ο κατηγορούμενος να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 26 Μαΐου ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η δίκη.  

Ο 68χρονος είχε συλληφθεί στις 14 Ιανουαρίου 2026 στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ. Της σύλληψης του, είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν τα 994 φύλλα χαρτιού εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

