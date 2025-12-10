Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Κλείνουν έξι υδατοφράκτες για ψάρεμα - Νέοι κανόνες με υποχρεωτικές απελευθερώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΤΑΘΕ ενεργοποιεί μέτρα προστασίας λόγω ανομβρίας

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ανακοίνωσε μέτρα, με στόχο την προστασία και αποκατάσταση των ιχθυοπληθυσμών στους υδατοφράκτες, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την παρατεταμένη ανομβρία και τις χαμηλές στάθμες νερού.

Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ αποφάσισε όπως:

1) Οι υδατοφράκτες Αργάκας, Μαυροκόλυμπου, Λυμπιών, Ξυλιάτου, Παλαιχωρίου και Καλοπαναγιώτη κηρυχθούν κλειστοί για ψάρεμα.

2) Σε περίπτωση αλίευσης των ειδών Κυπρίνος, Λαυράκι και Κοκκινοφτέρα, από οποιονδήποτε υδατοφράκτη, τα ψάρια θα πρέπει να απελευθερώνονται ζωντανά πίσω στον υδατοφράκτη.

Tags

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΨΑΡΑΔΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα