Κλείνουν έξι υδατοφράκτες για ψάρεμα - Νέοι κανόνες με υποχρεωτικές απελευθερώσεις

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ανακοίνωσε μέτρα, με στόχο την προστασία και αποκατάσταση των ιχθυοπληθυσμών στους υδατοφράκτες, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την παρατεταμένη ανομβρία και τις χαμηλές στάθμες νερού.

Η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ αποφάσισε όπως:

1) Οι υδατοφράκτες Αργάκας, Μαυροκόλυμπου, Λυμπιών, Ξυλιάτου, Παλαιχωρίου και Καλοπαναγιώτη κηρυχθούν κλειστοί για ψάρεμα.

2) Σε περίπτωση αλίευσης των ειδών Κυπρίνος, Λαυράκι και Κοκκινοφτέρα, από οποιονδήποτε υδατοφράκτη, τα ψάρια θα πρέπει να απελευθερώνονται ζωντανά πίσω στον υδατοφράκτη.