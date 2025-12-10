Politico: Οι 28 «influencers» της Ευρώπης για το 2025 – Στη λίστα Τραμπ και Πούτιν

Οι συνεχείς προσπάθειες της Ευρώπης να περιγράψει τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν μετατραπεί σε μια αδιάκοπη διπλωματική άσκηση. Άλλοτε εμφανίζεται ως σύμμαχος, άλλοτε ως απειλή και σχεδόν πάντα ως ένας παράγοντας, που διαμορφώνει τη σχέση του με την ΕΕ, σύμφωνα με τις δικές του επιδιώξεις.

Το μόνο σταθερό δεδομένο, είναι πως η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί έναν απρόβλεπτο και κυρίαρχο ηγέτη, του οποίου μια και μόνο απόφαση ή αντίδραση μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες από τη μία μέρα στην άλλη.

Κατά τη συγκρότηση της ετήσιας λίστας του POLITICO με τις 28 με πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, προέκυψε ένα αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα.

Κανείς άλλος δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη εκτός από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το POLITICO να παραβεί τον βασικό του κανόνα, που θέλει στη λίστα να συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά Ευρωπαίοι, καθώς ο Τραμπ κατάφερε να επηρεάσει από τις αμυντικές δαπάνες και την εμπορική πολιτική μέχρι τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή που παραχώρησε στην Dasha Burns για το The Conversation του POLITICO, εξήγησε γιατί θεωρεί πως ασκεί τόσο μεγάλη επιρροή στην ευρωπαϊκή ήπειρο: «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», είπε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την «παρακμή» πολλών ευρωπαϊκών χωρών στη μετανάστευση. «Θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί, και αυτό τους κάνει αδύναμους», πρόσθεσε, σκιαγραφώντας μια εικόνα που έχει ήδη πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025:

Παρακάτω αναλυτικά η λίστα με τους 28 «influencers» της Ευρώπης, μαζί με τους “τίτλους” που τους αποδίδει το Politico.

1. Ντόναλντ Τραμπ

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ στην κορυφή ως το “διατλαντικό ωστικό κύμα”

2. Μέττε Φρεντέρικσεν

Η Πρωθυπουργός της Δανίας στη δέυτερη θέση ως το “βόρειο αστέρι”

3. Φρίντριχ Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος στην τρίτη θέση ως ο “διστακτικός ριζοσπάστης”

4. Μαρίν Λεπέν

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς στην τέταρτη θέση ως “γερόλυκος”

5. Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος στην πέμπτη θέση ως “προβοκάτορας”.

6. Νάιτζελ Φάρατζ

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Reform UK στην έκτη θέση ως ο “σκιώδης ηγέτης”.

7. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έβδομη θέση ως “σιδηρά πυγμή”.

8. Μαρκ Ρούτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην όγδοη θέση ως ο “γλυκός πολυλογάς”.

9. Τζόρτζια Μελόνι

Η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας στην ένατη θέση ως “παράδειγμα προς μίμηση”.

10. Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός στη δέκατη θέση ως ο “αφανής παίκτης”.

11. Μάνφρεντ Βέμπερ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ενδέκατη θέση ως ο “άνθρωπος που κινεί τα νήματα”.

12. Βίκτορ Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στη δωδέκατη θέση ως ο “πονοκέφαλος” της ΕΕ.

13. Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στη δέκατη τρίτη θέση ως “βοηθός”.

14. Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη δέκατη τέταρτη θέση ως “μπαλαντέρ της τράπουλας”,

15. Γκαμπριέλ Ζούκμαν

Ο Γάλλος οικονομολόγος στη δέκατη πέμπτη θέση ως “ο τιμωρός των δισεκατομμυριούχων”.

16. Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη δέκατη έκτη θέση ως “μη διπλωμάτης”.

17. Τερέσα Ριμπέρα

Η υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δέκατη έβδομη θέση ως “έμπνευση”.

18. Ντάνιελ Εκ

Ο CEO του Spotify στη δέκατη όγδοη θέση ως “ο άνθρωπος που ρίχνει βόμβες”.

19. Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος στη δέκατη ένατη θέση ως “πληγωμένος υπερόπτης”.

20. Μάριο Ντράγκι

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην εικοστή θέση ως “προφήτης”.

21. Αντρέι Μπάμπις

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας στην εικοστή πρώτη θέση ως “παλιός στην πλιάτσα”.

22. Αλέξους Γκρίνκεβιτς

Ο πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, στην εικοστή δεύτερη θέση ως “αποτρεπτικός παράγοντας”.

23. Κάρολ Ναβρότσκι

Ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας στην εικοστή τρίτη θέση ως “ο άλλος πόλος”.

24. Χάιντι Ράιχινεκ

Η game changer της γερμανικής Αριστεράς στην εικοστή τέταρτη θέση ως “η viral φωνή”.

25. Αντρέα Ορσέλ

Ο Ιταλός τραπεζίτης και CEO της UniCredit στην εικοστή πέμπτη θέση ως “ο Ναπολέων των τραπεζών”.

26. Ρίμα Χασάν

Η Γαλλο-παλαιστίνια ευρωβουλεύτρια στην εικοστή έκτη θέση ως “μεγάφωνο”.

27. Ρομπ Γιέτεν

Ο ηγέτης του κόμματος D66 στην Ολλανδία στην εικοστή έβδομη θέση ως “ο νέος αγαπημένος των Βρυξελλών”.

28. Τζάνι Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA στην εικοστή όγδοη θέση ως “ο πολυτιμότερος παίκτης”.

Η Πόπη Παπανδρέου στο “10 to Watch”

Η φετινή έκδοση της ετήσιας λίστας του Politico με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη, περιλαμβάνει επίσης μια λίστα 10 ατόμων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανερχόμενες προσωπικότητες που αν και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει πραγματική εξουσία, θέτουν τα θεμέλια του πολιτικού τοπίου του αύριο.

Αυτά είναι τα 10 άτομα που πρέπει να παρακολουθήσετε για να κατανοήσετε καλύτερα την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η λίστα του Politico με τους “10 to Watch”:

1. Αλεξάντρα Γκέσε, ευρωβουλεύτρια των Γερμανών Πρασίνων.

2. Γκέργκελι Καρατσόνι, δήμαρχος της Βουδαπέστης.

3. Νιάμχ Σουίνι, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων.

4. Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, Ισπανός οικονομολόγος και μέλος της ΕΚΤ.

5. Πόπη Παπανδρέου, Ευρωπαία Εισαγγελέας.

6. Σάρα Νάφο, Γαλλίδα ευρωβουλεύτρια.

7. Σέμεν Κριβόνος, Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

8. Ζίγκφριντ Μουρέσαν, Ρουμάνος ευρωβουλευτής και κύριος εισηγητής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

9. Σιμόν Μορντού, Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

10. Ούλριχ Σίγκμουντ, Κύριος υποψήφιος του AfD στις εκλογές της Σαξονίας.

Καταληκτικά το Politico επισημαίνει πως ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμα απαντηθεί είναι αν η Ευρώπη βρίσκεται απλώς σε μια φάση αναταραχής ή σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, που θα την αλλάξει μια για πάντα. Πολλές από τις πηγές και τους εμπειρογνώμονες που συνέταξαν τη λίστα, τόσο εντός όσο και εκτός της συντακτικής ομάδας του POLITICO, τείνουν προς τη δεύτερη άποψη.

Πηγή: news247.gr