Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης αρθρογραφούσε υπέρ του ενιαίου κράτους και τώρα λέει ότι ουδέποτε τάχθηκε κατά της ΔΔΟ

Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ επιχείρησε να δώσει σήμερα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κωνταντίνος Φυτιρής, δηλώνοντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ ότι «ουδέποτε είπα ότι ήμουν εναντίον» της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). «Πάντοτε αρθρογραφούσα, καταγράφοντας και αναφέροντας όλα τα πιθανά σενάρια που αφορούν και το Κυπριακό και την ΑΟΖ», ανέφερε ο κ. Φυτιρής, ωστόσο απέφυγε να δηλώσει ξεκάθαρα εάν είναι τελικά υπέρ της ΔΔΟ.

Την περασμένη Δευτέρα το ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι τοποθετείται κάθετα ενάντια στη λύση ΔΔΟ, τονίζοντας ότι «ο κ. Φυτιρής δικαιούται να έχει τις απόψεις του». Ωστόσο κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «να εξηγήσει αν θεωρεί θεμιτό, μέλη της κυβέρνησής του να αντιστρατεύονται τη πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ε/κ κοινότητας για το Κυπριακό και να αντιτάσσονται στη βάση που θέτουν τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ για τη λύση». Μάλιστα το κόμμα της Αριστεράς σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «οφείλει να αναλογιστεί ποια μηνύματα στέλνουν αυτές του οι επιλογές στη δεδομένη συγκυρία του Κυπριακού».

Το ΑΚΕΛ κάλεσε και τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης «να εξηγήσει αν, μετά τον διορισμό του, θα εγκαταλείψει τις αρχές και τις απόψεις του ή αν θα συμμετέχει στην κυβέρνηση με θέσεις αντίθετες από αυτές που διακηρύσσει ο Πρόεδρος που τον διόρισε». Ως εκ τούτου, ο κ. Φυτιρής κλήθηκε να σχολιάσει τις επικρίσεις και απάντησε ότι «δεν θα μπω σε μικροπολιτική, τα είδα τα σχόλια», προσθέτοντας ότι «ήμουν ένας πολίτης ελεύθερος, εξέφραζα ελεύθερα τις απόψεις μου».

Τα άρθρα του Φυτιρή

Πάντως έχουν δημοσιευτεί αρκετά άρθρα του κ. Φυτιρή στον Τύπο και ο καθένας μπορεί να τα εντοπίσει και να διαβάσει τις θέσεις που εξέφραζε ελεύθερα. Για παράδειγμα, σε άρθρο που υπέγραψε ο Κωνταντίνος Φυτιρής και δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου 2023 με τίτλο «Αντίμετρα στον παραλογισμό του Ερντογάν και των εγκάθετων του», ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης τόνιζε ότι «Εδώ και μισό αιώνα δεν απέδωσε η πολιτική της ΔΔΟ. Ως εκ τούτου η Ε/Κ πλευρά θα πρέπει πλέον να αλλάξει πλεύση. Η λύση του Κυπριακού μπορεί να επέλθει μέσα από την διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τροποποίηση του Συντάγματος του 1960 ώστε να εξασφαλίζει με αναλογικό συμβιβασμό τα δικαιώματα Ε/Κ και Τ/Κ».

Επίσης, σε άλλο άρθρο με τίτλο «Βέλτιστη λύση η διατήρηση της ΚΔ και τροποποίηση του Συντάγματος», που δημοσιεύτηκε στις 28 Αυγούστου 2021, ο κ. Φυτιρής χαιρέτιζε την πρόταση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη προς την τ/κ πλευρά για επιστροφή στο σύνταγμα του 1960. Σημείωνε δε ότι «επιτέλους, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κος Νίκος Αναστασιάδης ξέφυγε την υστάτη από τα τετριμμένα και η πρόταση του εκτιμάται ως η βέλτιστη υπό τις περιστάσεις επιλογή της πλευράς μας, που πρέπει να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια σε νέα πρωτοβουλία και συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού». Μάλιστα ο κ. Φυτιρής τόνισε ότι «η επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλίζει με αναλογικό συμβιβασμό τα δικαιώματα Ε/Κ και Τ/Κ, ήταν άλλωστε και η διαπίστωση που κατέληγε και σχετικό άρθρο μου (Κωδικοποίηση σεναρίων «λύσης» Κυπριακού προβλήματος), που δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2021, πριν από την άτυπη πενταμερή, μέσα από μια σύγκριση όλων των επιλογών που υπάρχουν».

Οι θέσεις του κ. Φυτιρή υπέρ του ενιαίους κράτους έναντι της ΔΔΟ εκφράστηκε με σταθερό τρόπο σε όλα τα πιο πάνω άρθρα. Μάλιστα είχε εξετάσει όλα τα σενάρια λύσης και εξέφρασε ξεκάθαρα την προτίμηση του στο ενιαίο κράτος, υποστηρίζοντας ότι «η βέλτιστη επιλογή για την πλευρά μας, αποδεκτή από τον διεθνή παράγοντα εφόσον η διπλωματία μας εκστρατεύσει αποτελεσματικά, είναι η διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κρατικής της οντότητας και η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να γίνει λειτουργικό και να εξασφαλίζει την αναλογική συμμετοχή των τουρκοκυπρίων στις εξουσίες και κατανομή των πόρων εντός του πλαισίου μιας βιώσιμης λύσης».

Τα έριξε στον Σωκράτη

Πάντως ο υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε και τις αναφορές ότι προέρχεται από τις τάξεις του ΕΛΑΜ, λέγοντας ότι «είναι κακοήθειες και εξυπηρετούν κάποιες μικροσκοπιμότητες και μικροπολιτική». Επικαλέστηκε μάλιστα τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη, υποστηρίζοντας ότι «όποιος έγραψε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, να θυμίσω σε όλους όσους τα λένε αυτά να διαβάσουν το σοφό τεστ του Σωκράτη: “άμα δεν ξέρεις την αλήθεια, άμα αυτό που λες δεν είναι καλό και δεν προσφέρει τίποτα, καλύτερα να μην το πεις”».