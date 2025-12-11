Ειρήνη στη Μέση Ανατολή, οφέλη για Λάρνακα

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκτός από τη μείωση της οικονομικής αβεβαιότητας διεθνώς, μπορεί ν’ αποδειχθεί ευεργετική για την Κύπρο και ειδικά για τη Λάρνακα. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ Νάκης Αντωνίου, μιλώντας κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι η ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να βοηθήσει σημαντικά την οικονομία της Λάρνακας, με δεδομένο ότι είναι η πιο κοντινή πόλη της Κύπρου από την περιοχή της Γάζας, με αεροδρόμιο, λιμάνι και μαρίνα. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως, εφόσον υπάρξει εκ μέρους των φορέων της πόλης σωστή διαχείριση της κατάστασης, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μπορεί να συνδράμει στην αύξηση της προσέλκυσης επενδυτών και τουριστών από το Ισραήλ αλλά κυρίως στη χρησιμοποίηση της πόλης από ξένες εταιρείες που θα εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. «Τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, τα ακίνητα, η εστίαση και οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη από μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη, φτάνει να εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας. Επιπρόσθετα, ο Νάκης Αντωνίου δήλωσε αισιόδοξος για το οικονομικό αύριο της Λάρνακας και της Κύπρου ευρύτερα. Τόνισε πως εάν γίνει εφικτό να επιλυθούν τα υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, παράλληλα με τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, κι εφαρμοστούν σωστά οι μεταρρυθμίσεις με τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και τον σεβασμό του κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, τότε, η οικονομία θα παρουσιάσει περαιτέρω ανάπτυξη, με σπουδαία επιτεύγματα.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου, ο κ. Αντωνίου παρατήρησε πως το ΕΒΕΛ αναγνωρίζει ότι σημαντικές προκλήσεις όχι μόνο παραμένουν σε εκκρεμότητα αλλά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως είναι η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί εμπόδιο για νέες επενδύσεις. Μεγάλη παραμένει και η ανάγκη δημιουργίας ειδικών βιομηχανικών και τεχνολογικών χώρων στην επαρχία Λάρνακας. Ταυτόχρονα, το ΕΒΕΛ ζητά από την Πολιτεία ισότιμη μεταχείριση της επαρχίας Λάρνακας σε αναπτυξιακά κίνητρα και υποδομές προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Ήδη, το Επιμελητήριο έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς το κράτος με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, την καθιέρωση κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Λάρνακα, την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς, και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων. «Η προσπάθεια αυτή πρέπει να ενταθεί μέσα στο 2026, ώστε η Λάρνακα ν’ αποκτήσει στρατηγικό και όχι απλά συμπληρωτικό ρόλο στην εθνική αναπτυξιακή δυναμική», κατέληξε ο Ν. Αντωνίου.