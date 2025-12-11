Το ιστορικό ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης μετατρέπεται σε resort υψηλών προδιαγραφών

Το πράσινο φως για προσθηκομετατροπές στην υπό ανέγερση πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα Palm Beach Hotel and Bungalows, στην παραλία της Ορόκλινης, και για την αλλαγή χρήσης της σε μεικτή τουριστική ανάπτυξη Palm Beach Resort, ενέκρινε πρόσφατα η Περιβαλλοντική Αρχή. Σύμφωνα με το InBusiness News, το ιστορικό ξενοδοχείο της Λάρνακας θα μετατραπεί σ’ ένα resort υψηλών προδιαγραφών με τη συνεργασία της Premium Access Cyprus και της Thanos Hospitality Services, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση της μονάδας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλόδοξου έργου, το οποίο θα προσελκύει ποιοτικό τουρισμό. Μεταξύ άλλων, στην περιβαλλοντική γνωμάτευση αναφέρεται ότι το αρχικό εμβαδόν των δύο τεμαχίων όπου υλοποιείται το έργο ήταν 30.797 τ.μ., εκ των οποίων έχουν ήδη παραχωρηθεί 2.719 τ.μ. για επέκταση του δημόσιου οδικού δικτύου και για σκοπούς ρυμοτομίας. Ως εκ τούτου, το καθαρό εμβαδόν των δύο τεμαχίων έχει αναπροσαρμοστεί και ανέρχεται σε 28.077 τ.μ. Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση Πληροφοριών, έχει καταγραφεί το δίκτυο εσωτερικών δρόμων και χώρων στάθμευσης στο ισόγειο με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου, μεγάλου υπαίθριου χώρου, τη δημιουργία μονοπατιών και δεντροφυτεμένων χώρων, καθώς και μικρών επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. Στον ίδιο χώρο, στα σημεία απολήξεων των κλιμακοστασίων πρόσβασης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, θα χωροθετηθούν τα κτήρια του συγκροτήματος Annexes, που αποτελούνται από πέντε ισόγεια μικρά κτήρια με φυτεμένες οροφές και το κτήριο διοίκησης. Όσον αφορά το κύριο κτήριο του Palm Beach Hotel, ο συνολικός αριθμός των δωματίων από 188 θα διαμορφωθεί σε 159, καθώς θα αναβαθμιστούν με τη δημιουργία σουιτών και οικογενειακών δωματίων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική αντικατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και του εξοπλισμού στην κουζίνα του ξενοδοχείου. Για σκοπούς κάλυψης μέρους των ενεργειακών αναγκών, θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια στην οροφή του κτηρίου. Στην περιοχή των bungalows, από 25 υποστατικά, που αρχικά ήταν προγραμματισμένα, τελικά θα διαμορφωθούν 21. Για σκοπούς διαμόρφωσης, απαιτείται μόνο εξωτερική ανακαίνιση και αναδιαμόρφωσή τους. Τα bungalows δεν θα έχουν ιδιωτική πισίνα και θα εξυπηρετούνται όλα από νέα μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα. Περαιτέρω, έγινε γνωστό πως στην περιοχή του Sea Breeze Tower, το πολυώροφο κτήριο θα διαμορφωθεί μόνο εξωτερικά και θα πραγματοποιηθεί φύτευση πρασίνου στα μπαλκόνια του. Παράλληλα, στην περιοχή Condos οι διαμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εσωτερικά και θα κατασκευαστούν 20 αντί 28 που αναφέρονταν στην προηγούμενη αίτηση. Οι αλλαγές στον εν λόγω χώρο αφορούν την προσθήκη roof garden και πισίνας στην οροφή του κτηρίου. Όσον αφορά τον υπαίθριο ενιαίο τοπιοτεχνημένο χώρο, προγραμματίζεται η λειτουργία εμπλουτιστικών μονάδων (spa, εστιατόριο, καφέ, υπαίθριο bar και παιδότοπος) σε πέντε μικρά ισόγεια κτήρια. Στον, δε, υπόγειο χώρο στάθμευσης θα πραγματοποιηθεί επέκταση και ενοποίηση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης, καθότι θα καταργηθεί ο υπέργειος χώρος στάθμευσης. Στους υπόγειους χώρους θα δημιουργηθούν νέοι αποθηκευτικοί χώροι και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου και των νέων οικιστικών μονάδων. Η νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει περί τα τέλη του 2026 ή αρχές του 2027. Το τελευταίο ξενοδοχείο που λειτούργησε στην παραλιακή περιοχή της Ορόκλινης ήταν το Mercure Beach Hotel, το 2023, δυναμικότητας 94 κλινών.