Νέοι κανόνες για κάμερες στα αυτοκίνητα - Τι αλλάζει με την πρόταση Παπαδούρη

Συζήτηση της πρότασης νόμου του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρου Παπαδούρη για να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που παρατηρείται σε σχέση με την χρήση καμερών ταμπλό αυτοκινήτων, ξεκίνησε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπών Μεταφορών την Πέμπτη.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρία ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι κατέθεσε πρόταση νόμου για θέματα που αφορούν στις κάμερες ταμπλό αυτοκινήτων, τα λεγόμενα Dash Cams. Σκοπός αυτής της πρότασης, είπε, «είναι από τη μια η ευκαιρία κάποιος να χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα κάτω από ορισμένα κριτήρια, αλλά ο απώτερος σκοπός είναι να οδηγηθούμε σε βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της ασφάλειας προς όφελος της κοινωνίας».

Σημείωσε ότι, ήδη, γίνεται χρήση αυτών των καμερών αφού καινούργια αυτοκίνητα έχουν ενσωματωμένες αυτές τις κάμερες όπως εισάγονται, καθώς και αυτοκίνητα τα οποία τις έχουν ενσωματωμένες ως επιπρόσθετο εξάρτημα σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα, πρόσθεσε, όπως έχει τονιστεί κατά τη συζήτηση, «έχουμε έναν νομοθετικό κενό, γιατί υπάρχει μία διαδικασία που λειτουργεί χωρίς κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο».

«Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, σημαίνει ότι το πιο πιθανό γίνεται μια κατάχρηση της κρίσης αυτής, με αποτέλεσμα, λογικά, να οδηγούμαστε σε μεγάλη παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων», ανέφερε.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι κατά τη συζήτηση, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Μεταφορών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, των ασφαλιστικών εταιρειών και επιχειρήσεων, «όλοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία αυτή».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδούρη, τονίστηκε κατά τη συζήτηση «ότι θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια, με πάρα πολλούς περιορισμούς, ιδιαίτερα στο θέμα καταγραφής». «Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή να γίνεται καταγραφή, κάτω από ορισμένα κριτήρια», πρόσθεσε.

Ένα από αυτά τα κριτήρια, είπε, θα είναι το οποιοδήποτε περιστατικό θα προβλέπει η πρόταση νόμου. «Εμείς έχουμε συμπεριλάβει ήδη την περίπτωση ατυχήματος ως περιστατικό, την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας ως περιστατικό, δηλαδή, για παράδειγμα την παραβίαση ενός οχήματος», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι με βάση τη λογική «ότι θα υπάρχει μια ειδική κατεύθυνση βάσει της υφιστάμενης τεχνολογίας». Είπε ότι αναφέρεται σε αισθητήρες που ενεργοποιούν το σύστημα συναγερμού, όταν δηλαδή καταγράφεται συγκεκριμένο περιστατικό, να μπορεί να ενεργοποιείται η κάμερα αυτή.

Εξήγησε ότι μπορεί ένα αυτοκίνητο να έχει σε λειτουργία αυτή την κάμερα, χωρίς όμως να κάνει την οποιαδήποτε καταγραφή, «γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνεις κάποια καταγραφή, γιατί σε αυτή την γενικότερη καταγραφή, σημαίνει πως παραβιάζεις, το πιο πιθανό, τα προσωπικά δεδομένα ενός τρίτου προσώπου».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδούρη αυτή η διαδικασία «θα ευκολύνει τον ρόλο της αστυνομίας», αφού, ιδιαίτερα σε ατυχήματα, θα υπάρχει οπτικογραφημένο υλικό το οποίο θα δείχνει πώς προκλήθηκε. «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ιδιαίτερη αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι όπως ενημέρωσε η αστυνομία την Επιτροπή, συστήματα όπως αυτά που λειτουργούν, χωρίς όμως να μπορούν να πάρουν ήχο ή εικόνα, «εξυπηρετούν όχι μόνο την καταγραφή της συμπεριφοράς ενός τρίτου προσώπου, αλλά και την καταγραφή του ίδιου του χρήστη» αφού παίρνουν πληροφορίες όσον αφορά κάποιο θανατηφόρο δυστύχημα σχετικά με την ταχύτητα του αυτοκινήτου πριν το περιστατικό, αν έχει αλλάξει κατεύθυνση, αν έχει αλλάξει λωρίδα, αν έχει στρίψει και ούτω καθεξής, «που αυτό τους οδηγεί σε κάποια ας τα πούμε ασφαλή συμπεράσματα, ως προς το τι οδήγησε σε κάποιο θανατηφόρο ατύχημα».

Σημείωσε ακόμη ότι, κατά τη συζήτηση αυτό παρομοιάστηκε με το μαύρο κουτί, το οποίο χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα σήμερα.

Ο κ. Παπαδούρης, σημειώνοντας ότι το θέμα «είναι αρκετά πολύπλοκο» και πρέπει να γίνει μια εις βάθος μελέτη από όλες τις υπηρεσίες, είπε ότι επιδίωξή του είναι αυτή η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια πριν το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου.​​​​​​​

Πηγή: ΚΥΠΕ