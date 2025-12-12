Νικόλας Παπαδόπουλος: Τα ΜΟΕ δεν υποκαθιστούν τη λύση - Στήριξη στις πρωτοβουλίες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Οι συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη ήταν μεν διερευνητικού χαρακτήρα σε αυτό το στάδιο, όμως το ΔΗΚΟ σημειώνει στα θετικά την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν στο συμφωνημένο πλαίσιο στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος μετά την συνεδρίαση του Εθνικού.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αποτελέσουν υποκατάστατο της λύσης του Κυπριακού, μπορούν όμως κάποια ΜΟΕ να βελτιώσουν το κλίμα «έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις επί της ουσίας για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

«Κάποια από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν προταθεί [από τον Τ/κ ηγέτη] φυσικά είναι εκτός συζήτησης. Κάποια άλλα μπορούν να συζητηθούν και γι ' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις προσπάθειες να επιστρέψουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που έχει σημασία είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Απαντώντας σε ερώτηση ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε ότι θεωρεί πως τα ΜΟΕ που προτάθηκαν από τον Τ/κ ηγέτη και έχουν να κάνουν με τον τερματισμό της δίωξης των σφετεριστών «είναι κάτι που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, ούτε και πιστεύουμε ότι μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει στη δικαιοσύνη».

«Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι άλλα μέτρα μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα, όπως για παράδειγμα να βελτιώσουμε τις συνθήκες που αφορούν τους εγκλωβισμένους μας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ