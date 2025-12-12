Αλλαγή σκυτάλης στα Γραφεία και Τομείς παραγωγής πολιτικής του ΑΚΕΛ – Νέα επικεφαλής Τομέα Κυπριακού η Σταύρη Καλοψιδιώτη

Τους νέους επικεφαλής των Τομέων Πολιτικής του ΑΚΕΛ αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με στόχο την ανανέωση και την αύξηση της συμμετοχής γυναικών και νέων σε ηλικία στελεχών, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της επιστημονικής κατάρτισης και της εμπειρίας εντός και εκτός κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης και αποφάσισε ότι νέα επικεφαλής του Τομέα Κυπριακού αναλαμβάνει η Σταύρη Καλοψιδιώτη, η οποία παίρνει τη σκυτάλη από τον Τουμάζο Τσιελεπή. Στο Γραφείο Επαναπροσέγγισης παραμένει ο Ηλίας Δημητρίου. Στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής παραμένει επικεφαλής η Βέρα Πολυκάρπου, ενώ στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας επικεφαλής είναι ο βουλευτής Αμμοχώστου και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιώργος Κουκουμάς.

Νέα επικεφαλής του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοποθετείται η Μαρίνα Σάββα ενώ η βουλεύτρια Λεμεσού Μαρίνα Νικολάου αναλαμβάνει την ηγεσία του Γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στο Γραφείο Ισότητας Φύλων τοποθετείται η Ελένη Ευαγόρου, η οποία εκλέχθηκε πρόσφατα γενική γραμματέας της ΠΟΓΟ και είναι υποψήφια βουλεύτρια στην επαρχία Λευκωσίας. Υπεύθυνη του Γραφείου για θέματα ΛΟΑΤΚΙ τέθηκε η Κατερίνα Νεοφύτου.

Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας παραμένει ο οικονομολόγος Χάρης Πολυκάρπου ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας. Στο Γραφείο Χρηματοπιστωτικού Τομέα ο Κύπρος Έλληνας. Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιων Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα είναι η Μαρία Ιωαννίδου.

Επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής τοποθετείται η Ευανθία Σάββα, ενώ η Μαρίνα Ανδρέου θα ηγείται του Γραφείου Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία. Ο βουλευτής Πάφου Ανδρέας Φακοντής αναλαμβάνει επικεφαλής του Τομέα Μεταφορών και Ναυτιλίας. Στον Τομέα Ανάπτυξης και Αειφορίας επικεφαλής θα είναι η Χριστίνα Νικολάου.

Στον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τοποθετείται επικεφαλής ο Χρύσανθος Ζανέττος και στον Τομέα Δικαιοσύνης και Θεσμών αναλαμβάνει ο βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης. Επικεφαλής του Τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα είναι ο βουλευτής Λευκωσίας Χρίστος Χριστοφίδης, ενώ του Γραφείου Αθλητισμού θα ηγείται ο Απόστολος Τσακκιστός. Στο Γραφείο Πολιτισμού επικεφαλής θα είναι ο Κώστας Κώστα (Πελέ).

Επικεφαλής του Τομέα Υγείας θα είναι ο Άθως Γεωργίου, του Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας ο Άγγελος Κασιανός, του Γραφείου Τηλεπικοινωνιών ο Λεόντιος Φιλοθέου και του Γραφείου Προσφυγικής Πολιτικής ο Γιώργος Βασιλείου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η διαδικασία στελέχωσης των Τομέων και Γραφείων παραγωγής πολιτικής συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από το ΑΚΕΛ.

Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός των Τομέων και Γραφείων Πολιτικής αποτελεί μετεξέλιξη και αναβάθμιση των βοηθητικών γραφείων που λειτουργούσαν παλαιότερα. Ο θεσμός εφαρμόστηκε μετά το Συνέδριο του 2021, με στόχο την παραγωγή πολιτικών και προγραμματικών θέσεων σε όλους τους τομείς. Στους Τομείς και στα Γραφεία Πολιτικής συμμετέχουν πέραν των 350 προσώπων (επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, συνδικαλιστές, επαγγελματίες, στελέχη μαζικών φορέων και κοινωνικών κινημάτων, αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κοινοβουλίου), ανάμεσα τους και μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας, όπως ο Ορέστης Μάτσας ο οποίος κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας.