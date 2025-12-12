Διεθνή στρατεύματα μπορούν να είναι στη Γάζα από τον επόμενο μήνα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Διεθνή στρατεύματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στη Λωρίδα της Γάζας ήδη από τον επόμενο μήνα για να σχηματίσουν μια δύναμη σταθεροποίησης εξουσιοδοτημένη από τον ΟΗΕ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, αλλά παραμένει ασαφές πώς θα αφοπλιστεί η παλαιστινιακή μαχητική Χαμάς.

Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) «δεν θα πολεμήσει τη Χαμάς».

Ανέφεραν ότι πολλές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν και Αμερικανοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται επί του παρόντος το μέγεθος της ISF, τη σύνθεση, τη στέγαση, την εκπαίδευση και τους κανόνες εμπλοκής.

Ένας Αμερικανός στρατηγός ίσως ηγηθεί της ISF, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η ανάπτυξη της δύναμης αποτελεί βασικό μέρος της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με την πρώτη φάση η Χαμάς έχει απελευθερώσει ομήρους και το Ισραήλ έχει απελευθερώσει κρατούμενους Παλαιστίνιους.

«Υπάρχει πολύς σιωπηλός σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

Η Ινδονησία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει έως και 20.000 στρατιώτες για να αναλάβουν καθήκοντα που σχετίζονται με τους τομείς της υγείας και υποδομές στη Γάζα.

«Βρίσκεται ακόμη στα στάδια σχεδιασμού και προετοιμασίας», δήλωσε ο Ρίκο Σιράιτ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ινδονησίας. «Προετοιμάζουμε τώρα την οργανωτική δομή των δυνάμεων που θα αναπτυχθούν».

Το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει το 53% της Γάζας, ενώ σχεδόν και τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον θύλακα ζουν στην υπόλοιπη περιοχή που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Το σχέδιο - το οποίο πρέπει να οριστικοποιηθεί από το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης - είναι η ανάπτυξη των ISF στην περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, καθώς οι Δυνάμεις Ασφαλείας (ΔΑΑ) θα επιτύχουν έλεγχο και σταθερότητα, τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν σταδιακά «βάσει προτύπων, ορόσημων και χρονοδιαγραμμάτων που συνδέονται με την αποστρατιωτικοποίηση».

Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου εξουσιοδότησε ένα Συμβούλιο Ειρήνης και τις χώρες που συνεργάζονται μαζί του για την ίδρυση των ΔΑΑ. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι μια ανακοίνωση σχετικά με το ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα υπηρετήσουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξουσιοδότησε επίσης τις ΔΑΑ να συνεργαστούν με την πρόσφατα εκπαιδευμένη και ελεγμένη παλαιστινιακή Αστυνομία για τη σταθεροποίηση της ασφάλειας.

Θα διασφαλίσουν τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής και της πρόληψης της ανοικοδόμησης των στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και της μόνιμης αποξήλωσης όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, σημείωσε την Πέμπτη ότι οι ΔΑΑ εξουσιοδοτήθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να αποστρατιωτικοποιήσουν τη Γάζα με όλα τα απαραίτητα μέσα - που σημαίνει χρήση βίας.

«Προφανώς, αυτή θα είναι μια συζήτηση με κάθε χώρα», δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους κανόνες εμπλοκής.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι το ζήτημα του αφοπλισμού δεν έχει συζητηθεί επίσημα μαζί της από τους μεσολαβητές - τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ - και η θέση της ομάδας παραμένει ότι δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε ομιλία του την Κυριακή ότι η δεύτερη φάση θα προχωρήσει προς την αποστρατιωτικοποίηση και τον αφοπλισμό.

«Τώρα αυτό εγείρει ένα ερώτημα: Οι φίλοι μας στην Αμερική θέλουν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια πολυεθνική ομάδα εργασίας για να κάνει τη δουλειά», είπε. «Τους είπα ότι το καλωσορίζω. Είναι εθελοντές εδώ; Να είστε καλεσμένοι μου», είπε ο Νετανιάχου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα που μπορεί να εκτελέσει αυτή η δύναμη... αλλά κάποια πράγματα είναι πέρα από τις ικανότητές τους, και ίσως το κύριο πράγμα είναι πέρα από τις ικανότητές τους, αλλά θα το δούμε αυτό», είπε.

