Αστυνομία: Δεν εκδίδονται εξώδικες καταγγελίες από κάμερες σε οδηγούς που δίνουν προτεραιότητα σε ασθενοφόρα

Η Αστυνομία εξέδωσε σήμερα διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τη συμπεριφορά των οδηγών στις διασταυρώσεις που ελέγχονται από κάμερες φωτοεπισήμανσης, όταν πλησιάζουν οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς παρατηρήθηκε ότι αρκετοί οδηγοί διστάζουν να ανοίξουν δρόμο σε ασθενοφόρα, φοβούμενοι πιθανή έκδοση εξώδικης καταγγελίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα», καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται πως οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν προς τα εμπρός ακόμη και με κόκκινο, εφόσον διευκολύνουν όχημα έκτακτης ανάγκης που έχει ενεργοποιημένους φάρους και σειρήνα.

Τι ισχύει για τις κάμερες

Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εκδίδονται εξώδικες καταγγελίες. Παράλληλα, η ανάδοχος εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης έχει λάβει οδηγίες να εξετάζει όλες τις σχετικές καταγραφές και να μη διαβιβάζει παραβάσεις που προήλθαν από προσπάθεια διευκόλυνσης ασθενοφόρων, πυροσβεστικών ή περιπολικών οχημάτων.

Διαδικασία ακύρωσης εξωδίκου

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης λάβει εξώδικο παρότι παραχώρησε προτεραιότητα σε όχημα έκτακτης ανάγκης, η Αστυνομία τον καλεί να επικοινωνήσει με την ανάδοχο εταιρεία στο 80008009, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ακύρωση γίνεται άμεσα, αφού προηγηθεί σχετικός έλεγχος από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.

Έκκληση για υπευθυνότητα

Κλείνοντας, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να δείχνουν κατανόηση και υπευθυνότητα, θυμίζοντας ότι «κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να κρίνει μια ανθρώπινη ζωή». Η συνεργασία του κοινού θεωρείται κρίσιμη για να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια φτάνει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονται.