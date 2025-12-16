Στην Ολομέλεια πρόταση για επιστροφή στην τάξη αποσπασμένων εκπαιδευτικών που προάγονται

Προς ψήφιση στην Ολομέλεια προχωρά πρόταση νόμου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά, ώστε οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και προάγονται, να επιστρέφουν στα διδακτικά τους καθήκοντα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Βουλευτών της Επιτροπής, «μια πρόταση νόμου που ευελπιστώ ότι θα ψηφιστεί στις 22 Δεκεμβρίου, τερματίζει ένα απαράδεκτο γεγονός που συνέβαινε μέχρι τώρα. Δηλαδή τη δυνατότητα πολλών αποσπασμένων εκπαιδευτικών να λαμβάνουν προαγωγή και να παραμένουν εκτός σχολικών μονάδων».

Σημείωσε ότι με την ψήφιση της πρότασης, όταν ένας εκπαιδευτικός πάρει προαγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στη σχολική μονάδα, «για να υπηρετήσει για τον λόγο για τον οποίο πήρε την προαγωγή».

Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι πρόθεσή του αρχικά ήταν να τερματιστεί «αυτό το απαράδεκτο καθεστώς» των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους σε όλες τις κρατικές δομές. «Μου είπαν ότι είναι αντισυνταγματικό», σημείωσε, αναφέροντας ότι γι’ αυτό προχώρησε με αυτή την πρόταση νόμου που αφορά τις προαγωγές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, εξέφρασε την συμφωνία του κόμματός του με την πρόταση νόμου, αφού είναι προς την ορθή κατεύθυνση, σε αντιστοιχία με τον νόμο για τη δημόσια υπηρεσία που ψηφίστηκε πρόσφατα. «Όσοι εκπαιδευτικοί είναι σε απόσπαση και προάγονται πρέπει να επιστρέφουν στα διδακτικά τους καθήκοντα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να ασκεί κατά το μέτρο του δυνατού τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι στα γραφεία, είπε ότι «κάποιοι είναι αναγκαίοι», λόγω προσόντων και εμπειριών. Σημείωσε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εισήγαγε τον θεσμό των λειτουργών εκπαιδευτικού προγραμματισμού, με στόχο τη μείωση των αποσπάσεων. «Με τη σημερινή πρόταση κάνουμε την αρχή για ρύθμιση αυτού του μείζονος ζητήματος, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλαμβάνεται».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι με την πρόταση νόμου του Παύλου Μυλωνά «επιφέρουμε ακόμα μια αλλαγή στο σύστημα της Παιδείας, όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί, αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ έπαιρναν προαγωγή, παρέμεναν στη θέση που ήταν αποσπασμένοι».

Ανέφερε ότι είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες, που οι αποσπασμένοι από τον ημικρατικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία, μόλις προάγονται, θα επιστρέφουν να υπηρετούν για την προαγωγή που έχουν πάρει. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη αρκετών θέσεων λειτουργών εκπαίδευσης, «ώστε σταδιακά να επιστρέψουν πίσω και απλοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας».

Εξάλλου, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε όλες τις παρεμβάσεις και αλλαγές που ήθελε να επιφέρει στο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Το τελικό κείμενο θα σταλεί στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και στην Υπουργό Παιδείας.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων για απεργιακά μέτρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι την Τρίτη είδαν την ΠΟΕΔ, η οποία επιμένει στη θέση της. «Εμείς κάναμε ό,τι είναι καλύτερα δυνατό, με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν προσπαθήσαμε να κόψουμε στη μέση το καρπούζι. Προσπαθήσαμε, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε συνεννόηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και με το Υπουργείο Παιδείας, να θεσπίσουμε ένα νομοσχέδιο που με την εφαρμογή του το 2028-2029 θα αποδίδει σίγουρα πολύ καλύτερα από το αναχρονιστικό σύστημα που ισχύει εδώ και 50 χρόνια και δεν είναι αποδεκτό από κανέναν».

Πρόσθεσε ότι αν χρειάζονται βελτιώσεις ή αλλαγές, μπορεί η νέα Βουλή ή ο νέος Υπουργός το 2028 να τις κάνει. Ευχαρίστησε ονομαστικά τους Βουλευτές της Επιτροπής Γιώργο Κάρουλα, τον Αλέκο Τρυφωνίδη, τον Χρύσανθο Σαββίδη και τον Ανδρέα Αποστόλου για τη συνδρομή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ