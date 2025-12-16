Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεξικό: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στη Βουλή - Σπρωξιές, χαστούκια και τραβήγματα μαλλιών σε live μετάδοση

Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή του Μεξικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν βουλεύτριες από το δεξιό Εθνικό Κόμμα Δράσης (PAN) του Μεξικό, πλησίασαν το βήμα του κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενες για έναν κανονισμό που υποστήριξαν πως είχε παραβιάσει το αριστερό κόμμα Morena, το οποίο έχει την πλειοψηφία

Στη συνέχεια βουλεύτριες από το δεύτερο κόμμα ανέβηκαν και εκείνες στο βήμα του κοινοβουλίου και ξεκίνησαν να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση μαζί τους, ενώ η συνεδρίαση γινόταν σε live μετάδοση.

Η κατάσταση ξέφυγε μάλιστα, όταν βουλεύτριες του Morena προσπάθησαν να απομακρύνουν με τη βία τα εκείνες του PAN από το βήμα.

Τότε, βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, τις απαθανατίζουν να σπρώχνονται, να χαστουκίζουν και στη συνέχεια η μία να τραβά τα μαλλιά της άλλης.

«Καταλάβαμε το βήμα ειρηνικά, χωρίς να αγγίξουμε κανέναν και η απόφαση της πλειοψηφίας και των συμμάχων της ήταν να προσπαθήσουν να ξανανέβουν στο βήμα με τη βία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά το βίαιο περιστατικό ατόμο από το PAN.

«Όχι μόνο είναι χυδαίο, όχι μόνο είναι επιθετικό, αλλά είναι και λυπηρό να βλέπουμε ότι αυτό είναι το κόμμα που κυβερνά την πόλη», δήλωσε μία από τις βουλεύτριες του PAN που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Πηγή: lifo.gr

