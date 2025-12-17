Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 277,27 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,30%

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 277,27 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 1,30%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,15 μονάδες, με άνοδο 1,34%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 667.549 ευρώ.

Με άνοδο έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες εκτός από τα Ξενοδοχεία που έμειναν αμετάβλητα. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,37% και ακολούθησαν η Κύρια Αγορά με Άνοδο 1,32% και οι Επενδυτικές με άνοδο 1,26%

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €551.718 (τιμή κλεισίματος €8 - άνοδος 0,76%), της Louis με όγκο συναλλαγών €40.104,28 (τιμή κλεισίματος 0,124 ευρώ – πτώση 8,15%), της Δήμητρα Επενδυτική με €20.627,43 (τιμή κλεισίματος €1,58 - άνοδος 1,28%), της Πανδώρας με όγκο €19.774,30 (τιμή κλεισίματος €0,204– άνοδος 6,81%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €15.339,90 (τιμή κλεισίματος €1,20 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 9 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 185.

Πηγή: ΚΥΠΕ

