Σφοδρές αντιδράσεις Αντιστασιακών για την αναγραφή του Σωτήρη Αδάμου σε στήλες πραξικοπηματιών

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας καλεί το Δήμο Στροβόλου και τον Επαρχιακό Οργανισμό Λευκωσίας (ΕΟΑ) "όπως το ταχύτερο δυνατόν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για άρση της παράνομης τοποθέτησης των στηλών με τις επιγραφές που βρίσκονται σε χώρο πρασίνου του Δήμου Στροβόλου".

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο "την αναγραφή από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών σε μαρμάρινες στήλες, των ονομάτων, πραξικοπηματιών Καταδρομέων, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που διεξήγαγαν οι Μονάδες Καταδρομών την ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου, των Σωμάτων Ασφαλείας και Αστυνομικών Οργάνων καθώς και του Εφεδρικού Σώματος με σκοπό την εξόντωση ή δολοφονία του εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και κατάληψη της εξουσίας του Κράτους".

Τέτοιες ενέργειες, προσθέτει, δημιουργούν την "εντύπωση εξαγνισμού του πραξικοπήματος, υποσκάπτουν την ίδια τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και προκαλούν το Δημόσιο αίσθημα του κάθε Δημοκρατικού πολίτη και πολύ περισσότερο των Συγγενών των δολοφονηθέντων Ηρώων Αντιστασιακών".

Επίσης χαρακτηρίζει τραγική, απαράδεκτη και άκρως προκλητική την συμπερίληψη "στις στήλες των πραξικοπηματιών Καταδρομέων του ονόματος του Ήρωα Καταδρομέα Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου, ο οποίος όπως προέκυψε μετά από επίσημη έρευνα του Κράτους, δολοφονήθηκε από στελέχη της Μονάδας στην οποία υπηρετούσε, μετά από άρνησή του να συμμετάσχει στο προδοτικό πραξικόπημα".

Πηγή: ΚΥΠΕ