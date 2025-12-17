Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σφοδρές αντιδράσεις Αντιστασιακών για την αναγραφή του Σωτήρη Αδάμου σε στήλες πραξικοπηματιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Σύνδ. Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λ/σιας καλεί Δ. Στροβόλου-ΕΟΑ σε άρση παρανομίας σε χώρο πρασίνου

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών Λευκωσίας καλεί το  Δήμο Στροβόλου και τον Επαρχιακό Οργανισμό Λευκωσίας (ΕΟΑ) "όπως το ταχύτερο  δυνατόν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για άρση της παράνομης τοποθέτησης των στηλών με τις επιγραφές που βρίσκονται σε χώρο πρασίνου του Δήμου Στροβόλου".

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο "την αναγραφή από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών σε μαρμάρινες στήλες, των ονομάτων, πραξικοπηματιών Καταδρομέων, οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που διεξήγαγαν οι Μονάδες Καταδρομών την ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου, των Σωμάτων Ασφαλείας και Αστυνομικών Οργάνων καθώς και του Εφεδρικού Σώματος με σκοπό την εξόντωση ή δολοφονία του εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και κατάληψη της εξουσίας του Κράτους".

Τέτοιες ενέργειες, προσθέτει, δημιουργούν την "εντύπωση εξαγνισμού του πραξικοπήματος, υποσκάπτουν την ίδια τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα και προκαλούν το Δημόσιο αίσθημα του κάθε Δημοκρατικού πολίτη και πολύ περισσότερο  των Συγγενών των δολοφονηθέντων Ηρώων Αντιστασιακών".

Επίσης χαρακτηρίζει τραγική, απαράδεκτη και άκρως προκλητική την συμπερίληψη "στις στήλες των πραξικοπηματιών Καταδρομέων του ονόματος του Ήρωα Καταδρομέα Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου, ο οποίος όπως προέκυψε μετά από επίσημη έρευνα του Κράτους, δολοφονήθηκε από στελέχη της Μονάδας στην οποία υπηρετούσε, μετά από άρνησή του να συμμετάσχει στο προδοτικό πραξικόπημα".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠραξικόπημαΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα