Θα έχουμε «χειμώνα» τα Χριστούγεννα; Πώς θα είναι ο καιρός τις γιορτινές μέρες

Γιορτινός, αλλά ξηρός, αναμένεται ο καιρός μέχρι και τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο politis.com.cy ο ιδιώτης μετεωρολόγος Έρικ Κίτας. Όπως σημείωσε, «δυστυχώς ούτε χιόνια και μάλλον ούτε βροχές», θα έχουμε με το σκηνικό να παραμένει σταθερό και αίθριο τουλάχιστον μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κίτα, στην περιοχή θα επικρατεί ψηλή πίεση, γεγονός που θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε σχετικά ψηλά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 19–21 βαθμούς Κελσίου. Για το διάστημα Κυριακής έως Τρίτης ενδέχεται να σημειωθούν λίγες βροχές, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο ή αξιόλογο καιρικό σύστημα.

Χαμηλή πληρότητα και δυσοίωνες συγκρίσεις

Ο Έρικ Κίτας προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν οι μήνες του χειμώνα κινηθούν σε απλώς κανονικά επίπεδα, η κατάσταση μπορεί να είναι χειρότερη από πέρσι. Όπως ανέφερε, φέτος η πληρότητα των φραγμάτων ξεκίνησε από 9%, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν στο 25%.

Είναι, όπως είπε, «πολύ δύσκολο να φτάσουμε το 30% και κάτι για να βγούμε από την ανομβρία», επισημαίνοντας ότι συνήθως απαιτούνται δύο συνεχόμενες χρονιές με αυξημένες βροχοπτώσεις για να υπάρξει υπερχείλιση.

Όπως εξήγησε ο ιδιώτης μετεωρολόγος, για να υπάρξει ουσιαστικό όφελος στα φράγματα, «το σημαντικό είναι να έχουμε λίγες βροχές για να κρατούν το έδαφος κορεσμένο και μετά ένα έντονο σύστημα για να πιάσουν τα φράγματα».

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι απαιτούνται «10 συστήματα σαν τον BYRON για να βγούμε από την ανομβρία και να μπορούν να φύγουν τα μέτρα», ή εναλλακτικά «κάτι πολύ πιο ακραίο, όπως έγινε στον Πενταδάχτυλο».

Δεκέμβρης χωρίς ελπίδα και το ευρύτερο πρόβλημα

Για τον τρέχοντα μήνα, ο κ. Κίτας εμφανίστηκε απαισιόδοξος, λέγοντας ότι «ο Δεκέμβρης δεν φαίνεται ελπιδοφόρος, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα» και ότι «τα δεδομένα δεν είναι ενθαρρυντικά».

Αναφέρθηκε επίσης στις ξηροθερμικές συνθήκες που επικράτησαν το φθινόπωρο, οδηγώντας σε πυρκαγιές μέχρι πολύ πρόσφατα, όταν και σημειώθηκαν οι πρώτες έντονες βροχές, σημειώνοντας πως αυτό «δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό για την Κύπρο». Πέρυσι, εξήγησε, είχαμε νωρίτερα βροχές και έτσι η περίοδος των πυρκαγιών διακόπηκε πιο νωρίς.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, παρόλο που ο πληθυσμός αυξήθηκε, «οι υποδομές μας είναι 30 χρόνων. Δεν προνοήσαμε», επισημαίνοντας πως το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν είναι μόνο καιρικό αλλά ενδεχομένως και συστημικό.