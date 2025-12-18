Η συνήγορος του δεσμοφύλακα των Κεντρικών Φυλακών καταγγέλλει διαρροή μαρτυρικού υλικού και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας

Καταγγελίες για παραβίαση δικονομικών και συνταγματικών δικαιωμάτων, επιλεκτική εφαρμογή του νόμου και διαρροή διαβαθμισμένου μαρτυρικού υλικού σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διατυπώνει η δικηγόρος του δεσμοφύλακα, στην οικία του οποίου φέρεται να εντοπίστηκαν έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών.

Σε ανακοίνωσή της, αναφορικά στη διαρροή διαβαθμισμένου εγγράφου σε ΜΜΕ από τις Αρχές, η δικηγόρος Χλόη Α. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι σε σχέση με τα δημοσιεύματα συγκεκριμένων ΜΜΕ, παραβιάζονται «κατάφωρα οι δικονομικές εγγυήσεις», δεδομένου ότι την αποκλειστική κατοχή των εγγράφων έχει η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία, ενώ τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση ουδέποτε παραδόθηκαν στους κατηγορούμενους ή στην υπεράσπισή τους.

Όπως επισημαίνει, είναι «τουλάχιστον προκλητικό και νομικά προβληματικό» να κατηγορούνται πρόσωπα για κατοχή και διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων, τη στιγμή που τα εν λόγω έγγραφα δεν τους παραδόθηκαν ποτέ και, όπως σημειώνει, διέρρευσαν σε ΜΜΕ από άλλα πρόσωπα, ενώ βρίσκονται αποκλειστικά στην κατοχή της Νομικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του τότε Διοικητή της ΜΜΑΔ, Σάββα Χρίστου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Διοικητή της ΜΜΑΔ, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «παρελαύνοντας στα ΜΜΕ δηλώνει ότι κατέχει διαβαθμισμένα έγγραφα και προσωπικό αρχείο», χωρίς όπως τονίζει η δικηγόρος, να φαίνεται να υφίσταται αντίστοιχη ποινική διερεύνηση.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντίνου καταγγέλλει απουσία σύννομης διαδικασίας παραλαβής τεκμηρίων από την οικία του πελάτη της, χωρίς καταγραφή, σφράγιση, αριθμημένη παραλαβή, υπογραφή ή ενημέρωση του ίδιου για το τι ακριβώς παραλαμβανόταν.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρακτική αυτή «θέτει εν αμφιβόλω τη διαφάνεια της διαδικασίας παραλαβής των κατ’ ισχυρισμό τεκμηρίων».

«Η αποκλειστική κατοχή του μαρτυρικού υλικού από τις Αρχές, σε συνδυασμό με τη διαρροή του σε ΜΜΕ και τη μη παράδοσή του στους κατηγορούμενους και την υπεράσπισή τους, εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ακεραιότητα και αξιοπιστία της όλης διαδικασίας και του λεγόμενου μαρτυρικού υλικού», σημειώνει

Εξάλλου, η δικηγόρος κάνει λόγο για «επιλεκτική εφαρμογή του νόμου» και «σιωπή των αρχών» απέναντι σε δημόσιες παραδοχές κατοχής εγγράφων.

Όπως αναφέρει, ενώ ο πρώην Διοικητής της ΜΜΑΔ δηλώνει επανειλημμένα ότι κατέχει αντίγραφα εμπιστευτικών εγγράφων, οκτώ πρόσωπα κατηγορούνται σήμερα για τα ίδια έγγραφα, χωρίς μάλιστα να τους έχει παραδοθεί το μαρτυρικό υλικό.

Η δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το υποτιθέμενο μαρτυρικό υλικό σε ΜΜΕ, κατά τρόπο «επιλεκτικό και στοχοποιητικό», χαρακτηρίζεται από την υπεράσπιση ως πράξη που παραβιάζει κατάφωρα το τεκμήριο αθωότητας, την αρχή της δίκαιης δίκης και τη διάκριση των εξουσιών, συνιστώντας προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης, εν μέσω εν εξελίξει ποινικής διαδικασίας.

Καταληκτικά προειδοποιεί ότι η υπεράσπιση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος, τονίζοντας πως οποιαδήποτε συνέχιση της δημόσιας στοχοποίησης, της διαρροής ή της επιλεκτικής μεταχείρισης «θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο».

ΚΥΠΕ